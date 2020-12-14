В Одессе собираются снести 6 старинных домов (фото)

Одесские застройщики планируют в ближайшее время снести шесть старинных зданий и построить на их месте жилые комплексы и мечеть.

Список обреченных на снос домов опубликовал в Facebook-группе «Архітектурнa спадщина України» активист Олег Крепосняк. Он работает с проектами «Арходеса» и «Старая Одесса в фотографиях» и часто публикует в соцсетях всевозможные документы по сносу и строительству в Одессе.

Так, помимо зданий типографии Фесенко и бывшего кинотеатра «Ришелье» (улица Ришельевская, 47 и 49), а также церковного дома на Михайловской площади, 16, о которых писала «Одесская жизнь», Олег Крепосняк включил в свой список еще три строения.

Дом И. Бенедато на улице Торговой, 20 (архитектор Ю. Серадзкий, 1890 г.). Активист напоминает, что 18 мая этого года после демонтажа смежного здания бани обвалилась часть дома. Как стало известно, застройщик приобрел жителям новые квартиры, то есть дом снесут.

Здание римско-католического приюта для мальчиков на улице Балковской, 128 (архитектор Л. Влодек, 1904 г.) – это здание передали местной мусульманской общине, которая пару лет назад решила построить на этом месте мечеть.

Здание общежития Института семян и муки на улице Канатной, 116 (1932–около 1935 г.), наиболее показательный образец конструктивизма в Одессе. Как отмечает Олег Крепосняк, эту территорию давно хотели застроить, и вот теперь строительная компания «Будова» хочет построить вместо этого здания жилой комплекс «Мандарин ART».

Напомним, на месте исторической типографии Фесенко и старого кинотеатра на улице Ришельевской хотят возвести шестиэтажку с подземным паркингом.

В свою очередь вместо старинного дома Михайловской церкви конца XIX века на Молдаванке на Михайловской площади, 16 та же компания «Будова» собирается построить жилкомплекс «M.Park».

Ранее одесский краевед, педагог и геолог Дмитрий Жданов опубликовал список зданий Одессы, которые официально были лишены статуса памятников архитектуры.

Фото: Олега Крепосняка, Марии Котовой, официальный сайт компании «Будова»