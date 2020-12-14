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Одесские предприниматели смогут получить компенсацию за локдаун: как это сделать?

Одесские предприниматели смогут получить компенсацию за локдаун: как это сделать?

Предприниматели с сегодняшнего дня смогут воспользоваться правом получения компенсации за локдаун, который будет действовать в стране в январе 2021 года. 

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Предпринимателям, чей бизнес не сможет работать в это время, государство обещает выплатить по 8 тыс. гривен. Заявки принимают 14 – 31 декабря, сообщил в Телеграм премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Заявку также могут оформить сотрудники попадающих под действие локдауна  предприятий.

Для этого нужно воспользоваться порталом “Дия” или его мобильным приложением, где нужно заполнить соответствующую заявку.

Деньги поступят на счет автоматически, после проверки данных.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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