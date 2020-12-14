Суд арестовал руководителя порта “Черноморск”

Высший антикоррупционный суд арестовал задержанного за получение взятки и.о. директора ГП “Морской торговый порт “Черноморск” в Одесской области. Альтернатива – внесение залога в размере 2,1 млн грн.

Как сообщает пресс-служба суда, такая мера пресечения будет действовать на протяжении 60 дней с момента задержания.

В случае внесения залога, на подозреваемого возлагается ряд процессуальных обязанностей. В том числе, он должен будет сдать документы, дающие право на выезд из Украины, а также носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним, и.о. директора порта попался на взятке 250 тыс. долларов.