Что происходило в Одессе 21 марта: проводы великого горожанина и шанс для исторических домов

В воскресенье, 21 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях.

В воскресенье, 21 марта, в Одессе прошла церемония прощания с почетным гражданином города, историком-краеведом и журналистом Олегом Губарем.

В тот же день, 21 марта, ушел из жизни поэт и прозаик, писатель «одесской школы» Ефим Ярошевский. 19 марта он отметил свое 86-летие.

А известный одесский ресторатор Савелий (Савва) Либкин, которому сейчас 59 лет, впервые собрался жениться.

Между тем, Министерство культуры и информационной политики Украины выдало предписание о прекращении строительства в Одессе по улице Ришельевской, 47 и 49 – на месте существующих исторических зданий бывших типографии Фесенко и театра Ришелье.

Похоже, что счастливые перемены ожидают еще один памятник архитектуры – дом Скаржинского на Софиевской, 15 в Одессе, известный как дом с единорогом.

Фото Марии Котовой