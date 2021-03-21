Одесский ресторатор Савва Либкин впервые собрался под венец

Известный одесский ресторатор Савелий (Савва) Либкин, которому сейчас 59 лет, впервые собрался жениться. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Савва Либкин признался, что ранее он был противником брака и закоренелым холостяком, но сейчас встретил «своего человека», и эта девушка ответила согласием на его предложение.

«Она сказала «да»… Я долгое время думал, что брак не для меня. Но оказалось, что мне просто нужно было встретить своего человека. Человека, который разделит мои взгляды и стремления. Человека, с которым легко и на солнечных островах, и в заснеженном городе. Человека, который мне по-настоящему близок», – пишет счастливый ресторатор.

Также он добавил, что шел к этому событию почти 10 лет и убедился, что «совершить этот шаг очень просто, когда любишь по-настоящему».

«Мы просто пошли в ЗАГС и просто написали заявление. Не будет никаких громких церемоний, танцев до утра и водки в туфельке невесты. Мы просто будем вместе, и это начало прекрасной и удивительной истории», – добавил Савва Либкин.

Она сказала “да”… Я долгое время думал, что брак не для меня. Но оказалось, что мне просто нужно было встретить… Опубликовано Саввой Либкиным Суббота, 20 марта 2021 г.

Как стало известно, избранница ресторатора – одесситка Марина Маричева, которая младше его на много лет. Она является продюсером и редактором ООО «МИУ продакшн» и, кроме того, написала книгу «Маленькое волшебное путешествие. Места. Люди. Замки».

«Случилась любовь. Да! @savvalibkin», – сообщила она в своем Instagram.

От предыдущих отношений у Саввы Либкина есть четыре дочери. Самой старшей из них Юлии 34 года, а самой младшей Мии – 9 лет.

Ранее Савва Либкин встречался с украинской телеведущей Анастасией Даугуле, но в ноябре 2017 года пара рассталась.

Савелий Либкин – одесский ресторатор, владелец сети кафе «Компот», ресторанов «Стейкхаус». «Мясо и Вино», «Дача», Tavernetta, «Пан-Пицца». Автор книги «Моя одесская кухня».

Напомним, осенью 2020 года Савва Либкин решил закрыть кафе «Компот» и тематический ресторан «Стейкхаус» на Дерибасовской.

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Фото: shoppingpl.com