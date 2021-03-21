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Одесский ресторатор Савва Либкин впервые собрался под венец

Одесский ресторатор Савва Либкин впервые собрался под венец

Известный одесский ресторатор Савелий (Савва) Либкин, которому сейчас 59 лет, впервые собрался жениться.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Савва Либкин признался, что ранее он был противником брака и закоренелым холостяком, но сейчас встретил «своего человека», и эта девушка ответила согласием на его предложение.

«Она сказала «да»… Я долгое время думал, что брак не для меня. Но оказалось, что мне просто нужно было встретить своего человека. Человека, который разделит мои взгляды и стремления. Человека, с которым легко и на солнечных островах, и в заснеженном городе. Человека, который мне по-настоящему близок», – пишет счастливый ресторатор.

Также он добавил, что шел к этому событию почти 10 лет и убедился, что «совершить этот шаг очень просто, когда любишь по-настоящему».

«Мы просто пошли в ЗАГС и просто написали заявление. Не будет никаких громких церемоний, танцев до утра и водки в туфельке невесты. Мы просто будем вместе, и это начало прекрасной и удивительной истории», – добавил Савва Либкин.

Она сказала “да”…

Я долгое время думал, что брак не для меня. Но оказалось, что мне просто нужно было встретить…

Опубликовано Саввой Либкиным Суббота, 20 марта 2021 г.

 

Как стало известно, избранница ресторатора – одесситка Марина Маричева, которая младше его на много лет. Она является продюсером и редактором ООО «МИУ продакшн» и, кроме того, написала книгу «Маленькое волшебное путешествие. Места. Люди. Замки».

«Случилась любовь. Да! @savvalibkin», – сообщила она в своем Instagram.

От предыдущих отношений у Саввы Либкина есть четыре дочери. Самой старшей из них Юлии 34 года, а самой младшей Мии – 9 лет.

Ранее Савва Либкин встречался с украинской телеведущей Анастасией Даугуле, но в ноябре 2017 года пара рассталась.

Савелий Либкин – одесский ресторатор, владелец сети кафе «Компот», ресторанов «Стейкхаус». «Мясо и Вино», «Дача», Tavernetta, «Пан-Пицца». Автор книги «Моя одесская кухня».

Напомним, осенью 2020 года Савва Либкин решил закрыть кафе «Компот» и тематический ресторан «Стейкхаус» на Дерибасовской.

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Фото: shoppingpl.com

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