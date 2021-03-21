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В печальной истории одесского дома с единорогом появился просвет (фото)

В печальной истории одесского дома с единорогом появился просвет (фото)

Памятник архитектуры – дом Скаржинского на Софиевской, 15 в Одессе, известный как дом с единорогом, похоже, ожидают счастливые перемены.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Дом с единорогом с недавних времен стал именоваться одесситами «домом с баннерами» – с тех пор, как на нем появились сразу четыре баннера с криком души «Спасите наш дом!». Позже жильцы дома даже пытались привлечь внимание властей к его печальному состоянию с помощью «духов дома».

Дом на Софиевской, фасад

 

Дом на Софиевской, баннер

И вот в ходе отчета управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета стало известно: вскоре памятник архитектуры оградят: начнутся работы по исследованию состояния здания на сегодняшний день.

В мэрии уже ищут подрядчика для разработки проектно-сметной документации. Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило соответствующий тендер на сайте госзакупок Prozorro. Стоимость этих работ – почти полтора миллиона гривен. Аукцион запланирован на 24 марта.

Дом на Софиевской, тендер

Согласно условиям тендера, вся документация должна быть готова до конца 2022 года.

А непосредственно ремонт после этого (сумма этих работ пока не известна) будет длиться девять месяцев.

Дом №15 по улице Софиевской – памятник архитектуры позапрошлого века, известен как «Дом Скаржинского». Он построен по проекту его хозяина, профессора архитектуры К. Скаржинского. Его еще называют «дом с единорогами». Их было два. Правда, на обшарпанном фасаде сейчас можно полюбоваться только одним единорогом.

Дом на Софиевской, балкон

 

Ранее стало известно, что одесский дом Гоголя обещают начать восстанавливать в апреле.

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Фото и скриншот автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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