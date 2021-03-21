Новости Одессы и Одесской области

Сотни одесситов проводили в последний путь своего известного земляка Олега Губаря (фото)

Сотни одесситов проводили в последний путь своего известного земляка Олега Губаря (фото)

Сегодня, 21 марта, в Одессе прошла церемония прощания с почетным гражданином города, историком-краеведом и журналистом Олегом Губарем.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Церемония прошла в Преображенском парке возле мемориала-стены выдающимся одесситам, созданию которого Олег Губарь отдал много сил.

Попрощаться с выдающимся одесситом пришли сотни горожан.

На церемонии прощания также присутствовали губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, городской голова Геннадий Труханов и депутаты городского совета и областной администрации.

Олега Губаря похоронили на Еврейском кладбище, рядом с мамой, бабушкой и тетей.

Прощание с Олегом Губарем, у стена

Прощание с Олегом Губарем у стены памяти

Прощание с Олегом Губарем, горожане

Прощание с Олегом Губарем, венок

Прощание с Олегом Губарем, венки

Прощание с Олегом Губарем, Труханов

Напомним, Олег Губарь умер 19 марта в больнице, где лечился от последствий коронавируса. Ему было 67 лет.

Ранее депутат Одесского городского совета Виталий Саутенков подал депутатское обращение на имя городского головы с просьбой присвоить имя Олега Губаря улице или скверу Одессы.

Олег Губарь – автор многочисленных краеведческих, художественных книг и публикаций. Он был членом бюро историко-краеведческой секции «Одессика» Дома ученых, президиума Одесского отделения Украинского общества охраны памятников истории и культуры, историко-топонимической комиссии и комиссии по вопросам развития городских парков, созданных при Одесском горсовете, почетным членом Всемирного клуба одесситов и почетным членом Европейского интерклуба «Дом Де Рибаса».

Работал в газетах «Вечерняя Одесса», «Одесский вестник», «Вестник региона», в журнале «Одесса». С 2000 года входил в редколлегию и выпускал одесский литературно-художественный, историко-краеведческий альманах «Дерибасовская – Ришельевская».

Фото: 048 и Odessa online

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