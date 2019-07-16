Что почем на одесских пляжах. Часть 8: Аркадия

Завершить обзор городских пляжей корреспондент «Одесской жизни» решил в Аркадии. Этот курортный уголок с каждым годом всё больше похож на каменные джунгли с видом на море. Но местные жители часто выбирают именно этот пляж, да и турист не пропустит эту «точку на карте». Так что почем в Аркадии?

Встречает посетителей небезызвестная Аркадийская аллея. Она превратилась в большой магазинный ряд с кафе, ресторанами и киосками. По центру расположены большие клумбы с цветами, пальмами и различными декоративными фигурками. Есть тут и несколько фонтанов. В конце аллеи посетителей встречает вывеска клуба Ibiza – значит, вы уже на набережной.

В начале июня «Одесская жизнь» уже писала о том, что на набережной в Аркадии продолжаются строительные работы у ротонды. На другом конце выстраивали кафе, а рядом развернули масштабное строительство, из-за которого срезали склон. Сейчас ситуация немного изменилась.

Возле ротонды уже открыт один из спусков к пляжу, две другие лестницы пока перекрыты, включая подъем в здание и еще один спуск. Рядом с бельведером местами разбросана плитка, да и в целом нельзя сказать, что территория выглядит ухоженной.

Что же касается стройки на набережной, то она уже превратилась в кафе. Забор, который ее окружал, убрали, однако одно из помещений еще не достроили.

Более масштабная стройка проходит напротив этого кафе. Срезанный склон пока что не трогают, на территории присутствуют строители. И это притом, что городская власть запретила проведение каких-либо строительных работ во время курортного сезона.

Аркадию все больше застраивают, несмотря на то, что она уже и так переполнена клубами, закусочными, игровыми центрами и ресторанами. Пока стройка новых кафе продолжается, мы расскажем, какие цены в уже работающих заведениях.

Так, например, шаурма может стоить от 70 до 90 гривен, хот-дог – 45-65 гривен, пиво – от 25 до 35 гривен, мороженое – от 20 гривен, бутылка воды (0,5 л) – от 20 гривен. Пиццу диаметром 33 см можно заказать по цене до 120 гривен.

Свиной шашлык стоит 126 гривен, куриный шашлык – 81 гривну, свиной челогач – 162 гривны, свиные ребра – 99 гривен, куриные крылья – 69 гривен. Салат цезарь с курицей и беконом – 99 гривен, греческий салат – 78 гривен, мясной салат – 144 гривны, украинский борщ – 61 гривна. Но следует учесть, что цены ориентировочные и отличаются в разных заведениях.

То же самое можно сказать и об услугах на пляжах. Например, на одном из пляжей, заплатив 300 гривен, вы получите и шезлонг, и зонт, у другого арендатора за 100 гривен можно получить только топчан, а за зонт придется заплатить отдельно. Бесплатный туалет можно найти на набережной возле клуба Itaka. На многих пляжах Аркадии есть бесплатный душ.

Напомним, “Одесская” жизнь” подготовила серию репортажей о городских пляжах: Ланжерон, “Отрада”, Дельфин, Чкаловский, “Чайка”, 11 ст.Большого Фонтана, пляжах 12-13 станции, “Золотой берег”, Лузановка.