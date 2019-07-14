Что почем на одесских пляжах. Часть 7: Лузановка

После посещения пляжей центральной и южной части береговой линии наш корреспондент отправился на пляж, расположенный по дороге на посёлок Котовского. В этом курортном районе береговая линия растянулась до полутора километров. Что и за сколько предлагают пляжникам предприниматели в Лузановке?

На пляж можно добраться автобусами № 68, 130, 240, 250, 998, маршрутками № 16, 121, 145, 146, 165, 168, 190, 232а, 242, 570 и трамваями № 1, 6, 7, 22.

На личном транспорте — по Николаевской дороге, но за въезд на территорию придется заплатить 40 гривен.

Однообразная узкая набережная тянется параллельно всей песчаной зоне. На ней расположены десятки магазинов, закусочных и ресторанов, что сужает тротуар из-за стульев и столиков на проходе.

Цены при такой конкуренции очень разнятся. Так, например, разливное пиво (0,3 л) можно найти за 30 гривен, а через 10 метров это же пиво продают за 20 гривен. Или же вода (0,5 л) – от 15 до 20 гривен.

Такая же ситуация и с фастфудом. Например, обычную шаурму можно найти как за 55 гривен, так и за 75, хот-дог — от 30 до 40 гривен.

Прогуливаясь по плитке рядом с песчаной зоной, можно заметить, что некоторые предприниматели всё ещё пытаются обустроить помещения, но есть и просто изрисованные «голые» стены, что создаёт контраст на фоне ярких и красочных ресторанов.

На песке много места — вмещаются все отдыхающие. Тут есть пляж для людей с инвалидностью, где установлен пандус с перилами для спуска в воду, а на песке — специальные лежаки и кабинки для переодевания, душ и туалет.

Есть и бесплатные пляжи, на которых люди не занимают каждый квадратный метр — места на свободной от лежаков зоне хватает. И детей есть чем занять — ближе к набережной множество детских площадок.

Но, разумеется, большая часть и этой курортной зоны арендована. А так как территория большая, то и арендаторов, соответственно, тоже много. Каждый предлагает разные цены на свои услуги. Топчаны можно найти от 80 гривен, кровати от 300 гривен и бунгало от 350 гривен. Однако следует учитывать, что на некоторые пляжи с платными услугами брать свою еду и напитки нельзя.

Как разнятся цены на напитки и еду на набережной, так же отличаются и цены на душ — от 5 до 20 гривен, за вход в туалет придется заплатить 5 гривен, но для людей с инвалидностью туалет оставили бесплатным.

Встречаются на таких пляжах и водные горки: один спуск для детей — 20 гривен, для взрослых — 25 гривен, на 3 спуска – скидка. Есть батуты: 5 минут — 10 гривен, безлимит — 100 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали о пляжах Ланжерон, “Отрада”, Дельфин, Чкаловский, “Чайка”, 11 ст.Большого Фонтана, пляжах 12-13 станции и пляже “Золотой берег” на 16-й станции Фонтана.