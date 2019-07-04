Что почем на одесских пляжах? Часть 5: пляжи 12-13-й станций Большого Фонтана

Продолжая серию обзоров пляжей Одессы, корреспондент «Одесской жизни» заглянул на побережье 12-й и 13-й станций Большого Фонтана. Мы расскажем, в каком состоянии пляжи и какие услуги, за какую цену предлагают арендаторы и предприниматели на этих двух участках одесского побережья.

Пляж на 12-й станции Большого Фонтана

Как мы уже рассказывали ранее, на пляжи Фонтана можно добраться маршрутками №259, 185 (Львовская) и трамваем №18. Весьма удобно, что рядом с остановкой сразу же есть лестница. А вот людям с инвалидностью придется добираться на этот пляж через 11-ю станцию, так как лестница на набережную 12-й Фонтана не оборудована для них. Следует учитывать, что спуски тут только в виде ступенек.

Однако на 11-й станции есть специально оборудованный пляж с пандусами.

Набережная пляжей 12-й Фонтана довольно просторная, не заставлена магазинами и ресторанами.

Все пляжи тут арендованные, закрыты сеткой со стороны набережной, что создаёт неоднозначное впечатление от прогулки. К песку обычно 1 или 2 спуска, а всё остальное – забор или сетки.

Сразу же после спуска посетителей «встречают» магазины и закусочные с такими ценами: хот дог – 50 гривен, картошка фри – 25-50 гривен (в зависимости от порции), пиво – 35 гривен, мороженое – 25 гривен, вода – 20 гривен, чипсы – 25-30 гривен.

Большинство здешних пляжей держит стабильные цены на услуги: шезлонг обойдется в 100 гривен (в цену входит зонт), а кровати – 300-400 гривен. Но есть пляжи, на которых меняется стоимость услуг в зависимости от дней недели. Так, например, на одном из арендованных пляжей шезлонг может стоить 100 гривен по будням, а в выходной день – 150 гривен. Кровать 500 гривен по будням и 750 гривен – по выходным.

Душ на пляже бесплатный, а вот туалет искать нужно на набережной (цена – 5 гривен).

В целом пляжи довольно чистые, так как арендаторы заботятся о порядке и виде пляжа. При этом они оставляют 30-40% территории свободной от шезлонгов и прочих «удобств».

Пляж на 13-й станции Большого Фонтана

Добраться сюда можно теми же маршрутами, которые мы уже указывали для других пляжей Фонтанской дороги. Здесь тоже не продуман спуск для людей с инвалидностью, поэтому оптимальным вариантом для них остается пляж на 11-й станции.

С 11 до 14 станции тянется набережная в «одном стиле». Тут немного магазинчиков и закусочных и достаточно просторно. На территории 13-й станции есть как пляжи с платными услугами, так и бесплатный пляж.

На территории платных пляжей можно найти топчаны до 80 гривен и кровати около 300-400 гривен. Цены на пляже такие: пиво – 30 гривен, вода – 20 гривен, мороженое – 20 гривен, чипсы – 25 гривен. Цены в закусочных не особо отличаются от цен на предыдущем пляже. На набережной можно найти всё то же самое, но дешевле примерно на 5-7 гривен.

Бесплатный пляж просторный и чистый, однако на границе с арендованным пляжем складывают топчаны.

Туалетов тут рядом нет, как нет и душевых.

Также немаловажно упомянуть и о стройке кафе в самом углу этого тихого места.

Как уже писала ранее “Одесская жизнь”, полтора месяца назад активисты приходили расписывать стены этого строящегося кафе, подозревая, что работы тут проводятся незаконно. Но даже если всё с документами в порядке, строительные работы запрещено проводить рядом с пляжами во время курортного сезона. А эта стройка не то, чтобы рядом с пляжем, а на самом песке.

Напомним, ранее мы рассказывали о пляжах Ланжерон, “Отрада”, Дельфин, Чкаловский, “Чайка” и 11 ст.Большого Фонтана.