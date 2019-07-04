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Что почем на одесских пляжах? Часть 5: пляжи 12-13-й станций Большого Фонтана

Что почем на одесских пляжах? Часть 5: пляжи 12-13-й станций Большого Фонтана

Продолжая серию обзоров пляжей Одессы, корреспондент «Одесской жизни» заглянул на побережье 12-й и 13-й станций Большого Фонтана. Мы расскажем, в каком состоянии пляжи и какие услуги, за какую цену предлагают арендаторы и предприниматели на этих двух участках одесского побережья.

Пляж на 12-й станции Большого Фонтана

Как мы уже рассказывали ранее, на пляжи Фонтана можно добраться маршрутками №259, 185 (Львовская) и трамваем №18. Весьма удобно, что рядом с остановкой сразу же есть лестница. А вот людям с инвалидностью придется добираться на этот пляж через 11-ю станцию, так как лестница на набережную 12-й Фонтана не оборудована для них. Следует учитывать, что спуски тут только в виде ступенек.

Однако на 11-й станции есть специально оборудованный пляж с пандусами.

Набережная пляжей 12-й Фонтана довольно просторная, не заставлена магазинами и ресторанами.

Все пляжи тут арендованные, закрыты сеткой со стороны набережной, что создаёт неоднозначное впечатление от прогулки. К песку обычно 1 или 2 спуска, а всё остальное – забор или сетки.

На пляже есть место, где можно оставить детей под присмотром

Сразу же после спуска посетителей «встречают» магазины и закусочные с такими ценами: хот дог – 50 гривен, картошка фри – 25-50 гривен (в зависимости от порции), пиво – 35 гривен, мороженое – 25 гривен, вода – 20 гривен, чипсы – 25-30 гривен.

Большинство здешних пляжей держит стабильные цены на услуги: шезлонг обойдется в 100 гривен (в цену входит зонт), а кровати – 300-400 гривен. Но есть пляжи, на которых меняется стоимость услуг в зависимости от дней недели. Так, например, на одном из арендованных пляжей шезлонг может стоить 100 гривен по будням, а в выходной день – 150 гривен. Кровать 500 гривен по будням и 750 гривен – по выходным.

Душ на пляже бесплатный, а вот туалет искать нужно на набережной (цена – 5 гривен).

В целом пляжи довольно чистые, так как арендаторы заботятся о порядке и виде пляжа. При этом они оставляют 30-40% территории свободной от шезлонгов и прочих «удобств».

Пляж на 13-й станции Большого Фонтана

Добраться сюда можно теми же маршрутами, которые мы уже указывали для других пляжей Фонтанской дороги. Здесь тоже не продуман спуск для людей с инвалидностью, поэтому оптимальным вариантом для них остается пляж на 11-й станции.

С 11 до 14 станции тянется набережная в «одном стиле». Тут немного магазинчиков и закусочных и достаточно просторно. На территории 13-й станции есть как пляжи с платными услугами, так и бесплатный пляж.

На территории платных пляжей можно найти топчаны до 80 гривен и кровати около 300-400 гривен. Цены на пляже такие: пиво – 30 гривен, вода – 20 гривен, мороженое – 20 гривен, чипсы – 25 гривен. Цены в закусочных не особо отличаются от цен на предыдущем пляже. На набережной можно найти всё то же самое, но дешевле примерно на 5-7 гривен.

Медпункт на набережной

Бесплатный пляж просторный и чистый, однако на границе с арендованным пляжем складывают топчаны.

Туалетов тут рядом нет, как нет и душевых.

Также немаловажно упомянуть и о стройке кафе в самом углу этого тихого места.

Стройка в углу бесплатного пляжа

Как уже писала ранее “Одесская жизнь”, полтора месяца назад активисты приходили расписывать стены этого строящегося кафе, подозревая, что работы тут проводятся незаконно. Но даже если всё с документами в порядке, строительные работы запрещено проводить рядом с пляжами во время курортного сезона. А эта стройка не то, чтобы рядом с пляжем, а на самом песке.

Напомним, ранее мы рассказывали о пляжах Ланжерон, Отрада”, Дельфин, Чкаловский, “Чайка” и 11 ст.Большого Фонтана.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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