Что почем на одесских пляжах. Часть 6: «Золотой Берег»

Наш корреспондент добрался до последнего пляжа Фонтанской дороги. На пляже «Золотой берег» есть всё необходимое для отдыха и устроено всё довольно неплохо. В этой части мы расскажем какие услуги и за какую цену предоставляют на пляже 16-й станции Большого Фонтана.

На пляж можно доехать маршрутками №№ 127, 215 и трамваем № 18.

Спуск здесь, условно говоря, будет удобен всем. Но следует учитывать, что некоторые жильцы улицы Золотой берег и приехавшие сюда пляжники часто оставляют машины, перекрывая проход по улице, а сама улочка местами довольно узкая для пешеходов.

Парковка для автотранспорта находится перед набережной.

Также, если свернуть влево, не доходя пару метров до набережной, можно найти бесплатный туалет. Выглядит весьма прилично. К нему есть указатели над пляжем. Дальше по набережной расположен и медпункт.

По набережной приятно просто прогуляться: она представляет собой аллею с декоративными цветами и вымощена гранитной брусчаткой. Скульптурная группа «Львы и фонтан» тут уже давно стала фотозоной. Кто-то фотографируется, а кто-то возле неё назначает встречи или же использует как место, где можно поставить сумку. Напомним, что недавно скульптуры львов восстанавливали.

На набережной почти нет магазинов и закусочных, их можно найти ближе к 15-й Фонтана. Есть тут только кофейные автоматы, а также две будки с фаст-фудом и напитками, которые расположены напротив входа на пляж. Шаурму там продают разнообразную, но цены на неё завышены: от 72 до 97 гривен; хот-доги – от 50 до 85 гривен. Воду можно найти за 20 гривен (0,5 л), пиво за 25 гривен и мороженное за 20 гривен.

На песчаной зоне тоже можно приобрести еду, но уже дороже на 5-10 грн., а то и более. Например, тот же хот-дог обойдется в 65 гривен, а бутылочка воды (0,33 л) 18 гривен.

Также есть возможность попробовать шашлык: свиной за 155 грн. или куриный за 125 грн., а ещё и «ледяную водочку». Но за злоупотребление «ледяной» могут выгнать с пляжа, если заметят неадекватное поведение отдыхающего.

Приятное дополнение ко всему этому – детская площадка. А по соседству с этой частью берега находится и водная горка. Цена за один спуск – 10 гривен, за 6 спусков – 50 гривен.

Для «расслабленного» отдыха на пляже есть такие варианты: топчан – 100 гривен, лежак – 200 гривен, бунгало – 550 гривен.

Добавим, что в песчаной зоне расположено достаточное количество урн, так что территория чистая. Тут даже за окурки, брошенные в песок, можно получить выговор от сотрудников пляжа.

На выходе «встречают» два вентилятора с увлажнителем воздуха. И вид на стройку.

Напомним, ранее мы рассказывали о пляжах Ланжерон, “Отрада”, Дельфин, Чкаловский, “Чайка”, 11 ст.Большого Фонтана и пляжах 12-13 станции.