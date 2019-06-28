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Новости Одессы и Одесской области

Что почем на одесских пляжах. Часть 3: “Дельфин” и “Чкаловский”

Корреспондент “Одесской жизни” продолжил свою обзорную прогулку по пляжам вдоль Трассы здоровья. В этот раз мы расскажем, какие услуги предоставляют отдыхающим и какие установлены расценки на двух небольших пляжах – “Дельфине” и “Чкаловском”.

Дельфин

Добраться на пляж можно теми же маршрутами, которые мы указали в обзорном материале об Отраде.

Трамваем №5 нужно будет проехать по Французскому бульвару до Шампанского переулка и оттуда спускаться вниз к набережной. Как и в большинстве случаев, от Французского бульвара к набережной пляжа ведут ступеньки, но нет пандусов. Так что у людей с ограниченными возможностями есть только один вариант – спускаться там же, где проезжают автомобили (по Шампанскому переулку есть поворот налево через 300 метров). Впрочем, этим же спуском пользуются и обычные люди, которые не любят ступенек, а предпочитают обходные пути.

Спуск на набережную

Далее, на набережной, никаких проблем не должно ни у кого возникнуть. Прибрежная зона просторная, почти нет ступенек. Да и спуски даже на обычные пляжи сделаны в виде пандусов.

Хотя есть и специально оборудованный пляж для людей с ограниченными физическими возможностями.

Спуск на пляж для людей с ограниченными физическими возможностями

В прибрежной зоне всего два ресторана. Каждый из них предоставляет разнообразные меню. Как рассказали нашему корреспонденту отдыхающие, подкрепиться здесь в среднем можно за 200 гривен с человека.

Если же требуется что-то попроще, для «лёгкого перекуса», то в магазинчиках можно найти и такие, востребованные на пляжах продукты.

Средние цены:

  • пиво 0,5 л – 25 гривен,
  • чипсы – 20 гривен,
  • газированная вода 0,5 л – 15 гривен,
  • мороженное – 20 гривен.

Цены на шезлонги тут выше, чем на предыдущих пляжах. В среднем — от 100 гривен. Самые высокие цены на пляже «Caleton»: шезлонг – 150 гривен, деревянный шезлонг – 250 гривен, мягкая площадка – 800 гривен, шатер – 1200 гривен и VIP шатер – 2000 гривен.

Рядом с этим пляжем есть и туалет, но он только лишь для посетителей данного пляжа. Общественный туалет есть только на Трассе здоровья.

Пляж санатория “Чкаловский”

“Чкаловский”, наверное, один из самых свободных от коммерции пляжей – нет тут ни шезлонгов, ни VIP зон, но при этом нет душевых и туалетов.

Так же, как и на пляж “Дельфин”, сюда можно добраться трамваем №5, который идет по Французскому бульвару, но выйти надо будет на одноименной остановке — «санаторий им. Чкалова».

Ориентир – вход в санаторий им. Чкалова

Спуск тут довольно специфический – пошатывающаяся от веса людей зигзагообразная деревянная лестница. После нее ещё одна лестница, но уже поменьше.

Любителям постапокалиптического жанра советуем пройтись по набережной, вернее по тому, что когда-то ею было. Обломки разрушенных этой зимой домиков пока что никто убирать не собирается.

Однако домики с левой от спуска стороны (если смотреть в сторону моря), как оказалось, кто-то пытается восстановить. Немногословные рабочие лишь сказали, что работают по найму, но для кого и что возводят – умолчали.

Что же касается песчаной зоны, то тут довольно просторно хоть и сам пляж небольшой. Есть рядом всего один ресторанчик.

Цены на блюда там, можно сказать, приемлемые. Как и в торговых палатках.

  • Пиво – 25 гривен,
  • вода – 15 гривен,
  • мороженое – 17-20 гривен.

В общем, всё, как обычно.

Из «неудобств» — туалета рядом с пляжем нет, даже на Трассе здоровья. Точнее, когда-то он работал, но сейчас завален ветками. Также нет душа, чтобы после купания смыть с себя морскую воду.

Ранее в своих обзорах “Одесская жизнь” рассказывала что почём на пляжах Ланжерон и Отрада.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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ПРОФИЛЬ

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