В Одессе вернули одностороннее движение по Канатной

Новая схема предусматривает одностороннее движение машин по двум полосам от Куликова поля в направлении улицы Семинарской, а также отделенную двухстороннюю велополосу, которая идет слева от движения автомобилей.

Напомним, менять схему проезда на этом участке Канатной начали в январе 2023 года. Тогда была предпринята попытка ввести здесь двухстороннее движение. Первая попытка оказалась неудачной: водители просто не понимали, как им ехать. Затем схему немного изменили. Теперь же от идеи двухстороннего проезда решили и вовсе отказаться.

В настоящее время продолжаются комплексные работы по оптимизации дорожного движения в Приморском районе. А на улице Канатной наносят дорожную разметку на участке от Семинарской до проспекта Гагарина. Сообщается, что на этой локации также обособляются две велодорожки в обоих направлениях.

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