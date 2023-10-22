Новости Одессы и Одесской области

Им не страшны блэкауты: на Таирова модернизировали светофоры (фоторепортаж)

Им не страшны блэкауты: на Таирова модернизировали светофоры (фоторепортаж)

В Одессе продолжаются комплексные работы по организации дорожного движения. Накануне специалисты коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» провели работы по модернизации светофоров в Киевском и Хаджибейском районах города.

Об этом коммунальщики сообщили у себя в Facebook.

В частности, новые светофоры установлены на локации от проспекта Ак. Глушко до проспекта Небесной Сотни и 3 станции Люстдорфской дороги.

Устаревшие светофоры заменили на новые, отвечающие всем современным требованиям.

На проспекте Небесной Сотни в Одессе

Одесса, проспект Небесной Сотни

Перекресток Небесной Сотни-Глушко в Одессе, Таврия

Кроме того, на основных перекрестках светофорные объекты оборудовали бесперебойными блоками питания, что позволит им работать некоторое время при отсутствии электроснабжения.

На проспекте Небесной Сотни, светофор

На проспекте Небесной Сотни, переход

Все светофоры уже прошли тестирование инженерного оборудования и подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСКДР).

Работы проводятся в рамках городской программы «Безопасность дорожного движения в городе Одессе».

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Фото КУ «СМЭП»

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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