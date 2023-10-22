Им не страшны блэкауты: на Таирова модернизировали светофоры (фоторепортаж)

Об этом коммунальщики сообщили у себя в Facebook.

В частности, новые светофоры установлены на локации от проспекта Ак. Глушко до проспекта Небесной Сотни и 3 станции Люстдорфской дороги.

Устаревшие светофоры заменили на новые, отвечающие всем современным требованиям.

Кроме того, на основных перекрестках светофорные объекты оборудовали бесперебойными блоками питания, что позволит им работать некоторое время при отсутствии электроснабжения.

Все светофоры уже прошли тестирование инженерного оборудования и подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСКДР).

Работы проводятся в рамках городской программы «Безопасность дорожного движения в городе Одессе».

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Фото КУ «СМЭП»