Как обновился перекресток у одесского Привоза?

Напротив главного входа на Привоз – так обычно «величается» активный участок, где сходятся три одесские исторические улицы: Преображенская, Новощепной ряд, Старопортофранковская, которая словно «вдруг неожиданно» завернула сюда. Место активно-бойкое, торговое. Впрочем, торговая активность незадолго до войны стала ремонтной. Ремонт этого участка затягивался: менялось все – и коммуникации, и трамвайное полотно, и дорожное покрытие. Что сейчас?

Тихая одесская «торговая площадь с холоймесом» и Террариум

Сейчас этот «стык» и в самом деле можно назвать преображенным, и мы даже привыкли к этому, как еще не столь давно привыкли, что трамваи и авто здесь не следуют, а по Преображенской к Привозу нужно добираться «кто как может».

Как же все изменилось!.. Даже «Торговая площадь с холоймесом» (выражение не мое) сейчас выглядит совершенно иначе. Правда, никакой торговли на ней по-прежнему не наблюдается, хотя так и манят новенькие торговые ларьки. Сейчас здесь теперь что-то вроде автостоянки…

Главный вход в Зоопарк, как известно, перенесен в Преображенский парк, впрочем, если вас интересует террариум, то вход в него прежний – угол Новощепного ряда ближе к Преображенской.

Все на одесском перекрестке новое – и дорога, и рельсы, и котики

Новые «бортики», ограждение в «одесском стиле» – на всех четырех углах этого участка. Дорожная разметка и приятная картинка работающих трамваев: с Новощепного ряда на Преображенскую поворачивает седьмой маршрут, со Старопортофранковской – двенадцатый.

И даже главный вход в Преображенский парк, тот самый, который в «мавританском стиле» и появился здесь уже давно, выглядит более празднично, чем раньше.

А при повороте на Новощепной ряд (ближе к Преображенской) красуются на стене наши очередные одесские патриотические котики-защитники. Это уже примета совсем нового времени — военного. Смотрятся позитивно и, главное, обнадеживающе.

Кажется, война так и не дала нам в полной мере порадоваться произошедшим здесь, на «стыке» трех исторических улиц, значительным преображениям. Мы уже забыли, как ворчали по поводу «стойко и надолго перекопанного» квартала Преображенской у Привоза, на случившееся во время ремонта «наводнение», на ограждения («здесь не ходим, туда не топаем») и прочие проблемы…

Как выглядит этот участок сегодня, в майские дни на военном положении – смотрите на наших фото:

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