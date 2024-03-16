Число жертв ракетного удара по Одессе растет: в больнице умер еще один спасатель

Об этом сообщила вице-мэр Светлана Бедрега.

«Сегодня утром скончался еще один раненый в больнице», – сообщила Бедрега.

По ее словам, по состоянию на утро субботы, 16 марта, в больницах остаются более 50 пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. (ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал о 40), часть из которых (по данным Кипера – 9 человек) – в тяжелом состоянии.

В областном управлении ГСЧС назвали имя погибшего – это 39-летний водитель-пожарный Виталий Алимов, получивший тяжелые травмы во время выполнения служебных обязанностей, в результате повторного ракетного удара.

«Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось», – констатируют спасатели.

Также коллеги Виталия отмечают, что он всегда останется в их памяти как хороший друг, отзывчивый и добрый человек и профессионал своего дела.

Как сообщалось ранее, в результате ракетного террора 15 марта погиб его сослуживец – 29-летний водитель-пожарный, мастер-сержант службы гражданской защиты Денис Колесников.

Напомним, в первой половине дня 15 марта 2024 года россия запустила по Одессе две баллистические ракеты. В результате была разрушена база отдыха) на Даче Ковалевского, пострадали дома в частном секторе, погибли и пострадали десятки людей.

В числе погибших – бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин, командир батальона «Цунами» Александр Гостищев, заместитель руководителя Нацполиции в Одесской области Дмитрий Абраменко.

Сегодняшний день, суббота 16 марта, объявлен в Одессе и Одесской области Днем траура.