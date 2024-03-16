Новости Одессы и Одесской области

Число жертв ракетного удара по Одессе растет: в больнице умер еще один спасатель

Число жертв ракетного удара по Одессе растет: в больнице умер еще один спасатель

Число погибших в Одессе в результате российского ракетного удара 15 марта возросло до 21. Сегодня утром, 16 марта, в больнице скончался еще один пострадавший – спасатель ГСЧС.

Об этом сообщила вице-мэр Светлана Бедрега.

«Сегодня утром скончался еще один раненый в больнице», – сообщила Бедрега.

По ее словам, по состоянию на утро субботы, 16 марта, в больницах остаются более 50 пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. (ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал о 40), часть из которых (по данным Кипера – 9 человек) – в тяжелом состоянии.

В областном управлении ГСЧС назвали имя погибшего – это 39-летний водитель-пожарный Виталий Алимов, получивший тяжелые травмы во время выполнения служебных обязанностей, в результате повторного ракетного удара.

«Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось», – констатируют спасатели.

Погибший спасатель Виталий Алимов

Также коллеги Виталия отмечают, что он всегда останется в их памяти как хороший друг, отзывчивый и добрый человек и профессионал своего дела.

Как сообщалось ранее, в результате ракетного террора 15 марта погиб его сослуживец – 29-летний водитель-пожарный, мастер-сержант службы гражданской защиты Денис Колесников.

Напомним, в первой половине дня 15 марта 2024 года россия запустила по Одессе две баллистические ракеты. В результате была разрушена база отдыха) на Даче Ковалевского, пострадали дома в частном секторе, погибли и пострадали десятки людей.

В числе погибших – бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин, командир батальона «Цунами» Александр Гостищев, заместитель руководителя Нацполиции в Одесской области Дмитрий Абраменко.

Сегодняшний день, суббота 16 марта, объявлен в Одессе и Одесской области Днем траура.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua