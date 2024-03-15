16 марта в Одессе и области объявлен траур

Среди погибших в Одессе 15 марта бывший зам Труханова, руководители Нацполиции В результате российского ракетного удара 15 марта 2024 марта в Одессе, по последним данным, погибли 14 человек, 46 ранены. Среди погибших бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин, командир батальона “Цунами” Александр Гостищев, заместитель руководителя Нацполиции в Одесской области Дмитрий Абраменко. ПОДРОБНЕЕ

Атака на Одессу 15 марта: пострадали медики и спасатели, много погибших (фото, видео) В ходе повторного удара по Одессе 15 марта пострадали медики и спасатели, прибывшие оказывать помощь на месте прилета. Среди них есть погибшие и много раненых. По последней информации — погибли 16 человек, это мирные жители города и медик со спасателем. Также 46 человек пострадали. ПОДРОБНЕЕ

Одессу атакуют ракетами: есть попадание в жилые дома, погибшие и раненые (ОБНОВЛЯЕТСЯ) Враг продолжает дневные атаки на Одессу. Днем, 15 марта, после объявления воздушной тревоги, в городе раздаются взрывы. Сообщается о прилете в объект инфраструктуры и частные дома, там начался пожар. Есть погибшие среди пожарных и медиков скорой, десятки раненых. ПОДРОБНЕЕ