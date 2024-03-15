16 марта в Одессе и области объявлен траур

15 марта 2024 года российские ракеты ударили по Одессе. В результате чего погибли 16 человек, среди которых мирные жители, медик и спасатель. Еще 55 человек получили ранения. Среди раненых семеро сотрудников ГСЧС.
Как сообщают в Одесской обрасной военной администрации, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.
16 марта в Одессе и области будет объявлен траур.
- На зданиях будет приспущен государственный флаг Украины и флаг Одессы, на них повяжут траурные ленты.
- Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.
Выражаем искренние соболезнования семьям погибших.
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