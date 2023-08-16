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Языковой омбсудсмен Тарас Кремень призывает мэра Одессы защитить украинский язык

Языковой омбсудсмен Тарас Кремень призывает мэра Одессы защитить украинский язык

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень проведет 85 мер госконтроля (ГК) по нарушению языкового закона по результатам рассмотрения обращений граждан с начала 2023 года, в первую очередь в Одессе и Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Известно, что по состоянию на 10 августа 2023 года лидером по количеству инициированных в 2023 году госконтролей является Киев (31 ГК – 36%), далее – Одесская (15 ГК – 18%), Днепропетровская (13 ГК – 15%) и Харьковская области ( 5 ГК – 6%).

Киев, Одесса и Харьков – города-миллионники, в которых до сих пор нет городских языковых программ. Руководители этих общин неохотно способствуют удовлетворению языковых потребностей граждан, поэтому там критически недостаточное количество курсов по овладению украинскими и книжными магазинами, опустошенность библиотечных полок, засилье вывесок и услуг на негосударственном языке. Господа главы городов, позаботьтесь и защитите языковые права каждого!, —

отметил Тарас Кремень.

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Таким образом, Тарас Кремень призывает мэра Одессы Геннадия Труханова и других руководителей общин Одесской области стать на защиту украинского языка и принять в обществе языковую программу.

За 6 месяцев 2023 года в Уполномоченный по защите государственного языка поступило 2020 обращений граждан о нарушении языкового закона.

Напомним, что член историко-топонимической комиссии Одессы Александр Бабич рассказал, по каким критериям будут присваиваться имена улицам и площадям Одессы в честь погибших на войне одесситов.

Фото: Тарас Кремень

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