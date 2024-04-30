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Какая пенсия положена чернобыльцам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС?

Какая пенсия положена чернобыльцам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС?

Так сложилось, что именно для чернобыльцев, имеющих группу инвалидности, законодатели предусмотрели больше льгот. А для тех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии, жил или работал в зоне отчуждения, был эвакуирован и не получил группу инвалидности, пенсию назначают на общих основаниях. Единственная возможная льгота в этом случае – снижение пенсионного возраста.

Сколько получают пенсионеры-чернобыльцы?

На сегодняшний день размер минимальной пенсии по инвалидности для чернобыльцев составляет:

  • для I группы – 8839,20 гри;
  • для ІІ группы – 7071,36 грн;
  • для ІІІ группы – 5450,84 гри.

Во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже указанных размеров (это уже с учетом мартовской индексации).

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Сколько получают ликвидаторы аварии на ЧАЭС?

Общий размер пенсии со всеми надбавками у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС не может быть менее 100%, 80% и 60% размера средней зарплаты в Украине за предыдущий год для лиц с инвалидностью I, II и III групп соответственно.

Средняя зарплата по Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, за 2023 год составила 14308,46 гривны. Этот показатель обнародован в феврале и по закону с 1 марта произведен автоматический перерасчет этих размеров. Итак, минимальная пенсия по инвалидности для ликвидаторов составляет:

  • для I группы – 14308,46 грн;
  • для ІІ группы – 11446,77 грн;
  • для ІІІ группы – 8585,08 грн.

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Фото 24 канала

Сергей Коробкин, независимый консультант ИА "Центр медиа"
Сергей Коробкин ПРОФИЛЬ
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