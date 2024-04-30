Какая пенсия положена чернобыльцам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС?

Так сложилось, что именно для чернобыльцев, имеющих группу инвалидности, законодатели предусмотрели больше льгот. А для тех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии, жил или работал в зоне отчуждения, был эвакуирован и не получил группу инвалидности, пенсию назначают на общих основаниях. Единственная возможная льгота в этом случае – снижение пенсионного возраста.
Сколько получают пенсионеры-чернобыльцы?
На сегодняшний день размер минимальной пенсии по инвалидности для чернобыльцев составляет:
- для I группы – 8839,20 гри;
- для ІІ группы – 7071,36 грн;
- для ІІІ группы – 5450,84 гри.
Во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже указанных размеров (это уже с учетом мартовской индексации).
Читайте также: Индексация по-украински: почему пенсионеры снова недовольны
Сколько получают ликвидаторы аварии на ЧАЭС?
Общий размер пенсии со всеми надбавками у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС не может быть менее 100%, 80% и 60% размера средней зарплаты в Украине за предыдущий год для лиц с инвалидностью I, II и III групп соответственно.
Средняя зарплата по Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, за 2023 год составила 14308,46 гривны. Этот показатель обнародован в феврале и по закону с 1 марта произведен автоматический перерасчет этих размеров. Итак, минимальная пенсия по инвалидности для ликвидаторов составляет:
- для I группы – 14308,46 грн;
- для ІІ группы – 11446,77 грн;
- для ІІІ группы – 8585,08 грн.
Еще по теме: Пенсионный лабиринт: как найти ошибки при расчете пенсии и добиться перерасчета
Фото 24 канала