Какая пенсия положена чернобыльцам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС?

Сколько получают пенсионеры-чернобыльцы?

На сегодняшний день размер минимальной пенсии по инвалидности для чернобыльцев составляет:

для I группы – 8839,20 гри;

для ІІ группы – 7071,36 грн;

для ІІІ группы – 5450,84 гри.

Во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже указанных размеров (это уже с учетом мартовской индексации).

Сколько получают ликвидаторы аварии на ЧАЭС?

Общий размер пенсии со всеми надбавками у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС не может быть менее 100%, 80% и 60% размера средней зарплаты в Украине за предыдущий год для лиц с инвалидностью I, II и III групп соответственно.

Средняя зарплата по Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, за 2023 год составила 14308,46 гривны. Этот показатель обнародован в феврале и по закону с 1 марта произведен автоматический перерасчет этих размеров. Итак, минимальная пенсия по инвалидности для ликвидаторов составляет:

для I группы – 14308,46 грн;

для ІІ группы – 11446,77 грн;

для ІІІ группы – 8585,08 грн.

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