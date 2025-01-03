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Одесский экс-судья отсудил себе заоблачную пенсию

Одесский экс-судья отсудил себе заоблачную пенсию

По решению суда бывший судья Пятого апелляционного административного суда Одессы Вячеслав Потапчук будет ежемесячно получать пенсию в размере около 330 тыс. гривен.

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Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни» со ссылкой на Одесский окружной административный суд.

В материалах дела сказано, что в январе 2024 года зарплату судьям повысили и Вячеслав Потапчук обратился в Пенсионный фонд с требованием перечислить выплаты. Получив отказ, он подал в суд и выиграл дело. Теперь он будет получать ежемесячно 329,1 тыс. грн.

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Какую пенсию получают судьи

В Украине средняя пенсия судьи достигает 100 тысяч гривен — это самая высокая пенсия.

Попытка со стороны государства ограничить размер пенсии судьям была. Но, как бы смешно это ни звучало, свое право на высокую пенсию судьи смогли отстоять в суде. Сам Закон «О судоустройстве и статусе судей» много раз переписывался, но пенсионные льготы из него никуда не исчезли.

Судья в отставке получает ежемесячное пожизненное денежное содержание. Размер такой пенсии выплачивается в размере 50% судейского вознаграждения. За каждый полный год работы в должности судьи более 20 лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается еще на два 2% от его зарплаты.

Размер пенсии судьи не ограничивается, такое ограничение признано неконституционным. При увеличении зарплаты судейскому корпусу пенсии судей автоматически увеличиваются.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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