Чем «отметился» в Одессе предпоследний день года: открытый каток и возвращение пеликанов

Уходящий год сложно назвать безоблачным. Он принес массу сюрпризов, и лишь немногие действительно порадовали. 2020-й был в значительной степени определен пандемией COVID-19, которая привела к глобальным социальным и экономическим последствиям, массовым отменам и переносам мероприятий, карантинным изоляциям, протестам во всем мире и крупнейшей экономической рецессии.

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