Чем «отметился» в Одессе предпоследний день года: открытый каток и возвращение пеликанов

Вчера, в среду, 30 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.
В Украине с 1 января 2021 года вводится единый счет для уплаты налогов и единого социального взноса.
Вечером 30 декабря в Одессе на проспекте Шевченко легковой автомобиль Nissan Almera вылетел с дороги и врезался в открытую площадку «МакДональдса».
Мэрия Одессы презентовала ролик с главными новогодними локациями города.
Одесский каток на Греческой площади уже работает.
В Национальный природный парк «Тузловские лиманы» вернулись несколько розовых пеликанов.
Фото Марии Котовой