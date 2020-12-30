В Одесскую область вернулись розовые пеликаны

Это из-за очень теплой зимы, объяснил в Facebook научный сотрудник нацпарка Иван Русев. Обычно пеликаны улетают на зимовку в северо-восточную или экваториальную Африку.

“Из-за этой теплой зимы не все пеликаны улетели далеко на Юг, отдельные птицы кочуют по Придунавью. И, вот, на днях, снова три пеликана вернулись к нам – на Тузловскую Амазонию. И как только похолодает, они снова улетят на Юг. Как только почувствуют надвигающиеся морозы”, – добавил ученый.

Фото: Facebook / Ivan Rusev

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