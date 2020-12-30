В Одессе Nissan врезался в «МакДональдс» – есть пострадавшие (видео)

Сегодня вечером, 30 декабря, в Одессе на проспекте Шевченко легковой автомобиль Nissan Almera вылетел с дороги и врезался в открытую площадку «МакДональдса».

Об этом сообщает Телеграм-канал «Думская» со ссылкой на очевидцев происшествия.

Удар был настолько мощным, что ограда вокруг кафе была снесена, а столы и стулья разбросаны на площадке.

По словам очевидцев, в ДТП пострадала девушка – посетительница заведения. Ее без сознания и с сильным кровотечением забрала скорая помощь. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №1. Позже в соцсетях уточнили, что пострадавшей – 31 год. Она получила травмы головы, грудной клетки и ушиб позвоночника.

Также сообщается, что в аварии пострадал и водитель авто – мужчину увезли на скорой в 11-ю больницу. Очевидцы сообщают, что у водителя была пена изо рта, что может быть признаком эпилепсии. По другой версии, водитель Nissan является работником суда, а в момент ДТП был пьян.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, вечером 10 ноября в Одессе возле ТЦ «Сити-центр» на проспекте Небесной сотни автомобиль Toyota влетел в остановку с людьми. Тогда пострадали четыре человека.

Фото и видео: Думская