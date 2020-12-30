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Одесский каток на Греческой площади уже открылся: цена и условия (фото)

Одесский каток на Греческой площади уже открылся: цена и условия (фото)

Одесский каток на Греческой площади уже работает. Звучит музыка, наблюдается небольшая очередь, уже доносятся радостный визг одесской детворы. Рядом с катком – фотозона: елка, установленная на красных оленях в окружении мега-подарков.

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Каток открылся сегодня, 30 декабря. Многие были уверены, что каток откроется в последний день года, потому люди удивляются, что «уже». Людей не очень много, хотя на моих глазах их количество быстро увеличивалось, даже выстроилась небольшая очередь к кассе.

Кстати, о кассе. Стоимость сеанса – 100 грн для взрослых и 90 грн для детей (до 12 лет). В стоимость входит прокат коньков.

Каток начинает работать с 9:00. Всего сеансов – 15. Последний сеанс начинается в 23:00. Сеанс – это время катания. Он длится, как урок в школе – 45 минут. После этого 15 минут «передышки», и начинается следующий сеанс.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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