Церковный праздник 25 ноября: как святой Климент из Рима связан с Киевом

После перехода Православной церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сдвинулись на 13 дней раньше. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право соблюдать старый стиль. Так что рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

Церковный праздник по новому стилю

25 ноября по новоюлианскому календарю православные христиане чтят память святого Климента I — папы Римского, который входил в число семидесяти апостолов.

Святой Климент I был среди первых, кто распространял христианское учение. О его жизни сохранились лишь отдельные свидетельства. Достоверно известно о его происхождении из зажиточной римской семьи в I веке. В детстве он пережил драматическое событие – кораблекрушение во время путешествия в Афины, где потерял мать и двух братьев. Хотя все члены семьи чудом спаслись, они потеряли связь друг с другом. Отец отправился на их поиски, а юный Климент остался в Риме.

В 24-летнем возрасте, услышав о Христе, будущий святой отправился на восточные земли, где стал слушателем проповедей апостолов Варнавы и Петра. Приняв крещение, он стал последователем Петра. Судьба подарила ему удивительную встречу – среди других учеников апостола он узнал своих братьев. Впоследствии нашлись и родители, которые также обратились в христианскую веру. Вскоре Климента избрали в число семидесяти апостолов.

Предания гласят, что при содействии апостола Петра Климент сначала стал епископом, а затем возглавлял римскую церковь как папа с 92 по 101 год. За время своего служения он прославился многочисленными исцелениями и добрыми делами. За проповедь христианства его сослали в каменоломни Инкермана возле Херсонеса Таврического (современный Севастополь). Там он продолжал своё служение, и по его молитвам появилось источник воды для осуждённых. Когда количество обращённых в христианство значительно возросло, местные власти решили казнить Климента – его утопили в море, привязав к якорю. Согласно преданию, море ежегодно отступало в день его смерти, открывая доступ к месту захоронения, где происходили чудеса.

Около 861 года святые просветители Кирилл и Мефодий перенесли мощи святого в храм в Херсонесе, откуда их впоследствии доставили в Рим в базилику Святого Климента. Часть мощей, оставшаяся в Херсонесе, по приказу князя Владимира в 989 году перевезли в киевскую Десятинную церковь.

Церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 25 ноября также чтят память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, и иконы Богородицы «Милостивая» (Киккская).

Народный праздник, традиции и запреты этого дня

В народной традиции этот день называют Клима Холодного, поскольку он традиционно знаменует начало зимних морозов.

Запреты на этот день

Церковь призывает воздерживаться от гнева, зависти, жадности и лени. Важно не отказывать в помощи нуждающимся и избегать сквернословия, которое мешает молитве.

Народные предостережения включают: воздержание от займа денег, избегание спешки в делах, отказ от работы после еды, воздержание от жалоб на погоду, что должно обеспечить крепкое здоровье зимой.

Желательные дела на 25 ноября

В этот день обращаются с молитвами к апостолу Клименту I о защите от недугов и суровых морозов. День считается благоприятным для спокойных занятий. По давней традиции, важные дела начинали натощак, что должно было гарантировать успех. Народная мудрость говорит: кто проведёт этот день в хорошем настроении, того счастье будет сопровождать целый год.

Именинники дня

По новому церковному календарю именины празднуют: Пётр, Иларион, Иван, Виктор, Николай, Григорий, Климент, Павел, Александр, Кузьма.

По старому стилю день ангела отмечают: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матфей, Николай, Степан, Фёдор, Яна.

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