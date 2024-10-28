Церковный праздник 28 октября: Как Иван Железо стал Иовом Почаевским и как защититься сегодня от болезней

Церковный праздник 28 октября по новому стилю

По новому церковному календарю 28 октября православные христиане чтят память святой великомученицы Параскевы Иконийской и преподобного Иова Почаевского.

Мученичество святой Параскевы

Святая Параскева жила в III веке в городе Иконии (современная Турция). Она родилась в зажиточной семье сенатора, где исповедовали христианство. Родители назвали дочь Параскевой, которая с греческого переводится как «приготовление к субботе», в честь пятницы – дня страданий Христа. Хотя девушка рано потеряла родителей, она не отреклась от веры даже во время жестоких гонений на христиан при императоре Диоклетиане. За отказ поклоняться языческим богам Параскеву подвергли пыткам и казнили.

Как Иван Железо стал Иовом Почаевским

Преподобный Иов Почаевский, светское имя которого было Иоанн Железо, родился в Галиции в середине XVI века. Его духовный путь начался очень рано – уже в 10 лет он пришел в Преображенский Венгерский монастырь, а в 12 принял монашество. Вскоре Иов стал священником и более 20 лет возглавлял монастырь, защищая православную веру от притеснений католиков и униатов.

В начале XVII века преподобный поселился в пещере на Почаевской горе, недалеко от Успенской обители. Благодаря своей доброте и трудолюбию он получил уважение братии, избравшей его игуменом. После 1642 года Иов принял большую схиму с именем Иоанн и часто уединялся для молитвы на несколько дней или неделю.

Преподобный прожил более 100 лет и почил в 1651 году. Его мощи были найдены 28 августа 1659 г. после трех явлений святого киевскому митрополиту Дионисию. Хотя 1721 униаты, захватив Почаевский монастырь, ограничили доступ к мощам, многочисленные чудеса заставили их позволить верующим поклоняться святыне. В 1831 году, после возвращения монастыря православным, мощи преподобного Иова снова открыли для всеобщего поклонения, а обитель получила статус лавры.

Церковный праздник 28 октября по новому стилю

По старому стилю 28 октября чтят память святых Евфимия Солунского, Лукиана Антиохийского и священномученика Лукиана Киево-Печерского.

Народные праздники, традиции и запреты 28 октября

В народной традиции этот день называют Параскева Пятница или Параскева Льняница. Традиционно с этого дня начинали возделывать лен – первый пучок освящали в церкви и клали у иконы святой.

Народные запреты на 28 октября

Церковь предостерегает от греховного поведения: ссор, сплетен, зависти, осуждения, мести и отчаяния. Народная традиция не советует в этот день:

выяснять отношения с близкими;

отказывать просящим помощи;

женщинам заниматься рукоделием (стирать, шить, вязать, прясть).

Что рекомендуется делать

Издавна святая Параскева считается покровительницей женщин. Ее икона в доме символизирует благополучие и защиту от болезней. По традиции образ украшали целебными травами, которые использовали для лечения. К святой обращаются с молитвами о:

счастливое замужество;

семейное благополучие;

дарение детей;

легкие роды;

мудрость в сложных жизненных ситуациях.

Именины 28 октября

По новому стилю день ангела празднуют: Анна, Афанасий, Наум, Степан, Терентий, Тимофей, Николай, Иван, Максим, Арсений.

По старому стилю именины у: Дмитрия, Ефима, Афанасия, Лукьяна, Дениса, Ивана.

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