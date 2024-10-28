Церковне свято 28 жовтня: Як Іван Залізо став Іовом Почаївським та як захиститися сьогодні від хвороб

Церковне свято 28 жовтня за новим стилем

За новим церковним календарем 28 жовтня православні християни вшановують пам’ять святої великомучениці Параскеви Іконійської та преподобного Іова Почаївського.

Мучеництво святої Параскеви

Свята Параскева жила в III столітті в місті Іконій (сучасна Туреччина). Вона народилася в заможній родині сенатора, де сповідували християнство. Батьки назвали доньку Параскевою, що з грецької перекладається як “приготування до суботи”, на честь п’ятниці – дня страждань Христа. Хоча дівчина рано втратила батьків, вона не зреклася віри навіть під час жорстоких гонінь на християн за імператора Діоклетіана. За відмову поклонятися язичницьким богам Параскеву піддали тортурам і стратили.

Як Іван Залізо став Іовом Почаївським

Преподобний Іов Почаївський, світське ім’я якого було Іван Залізо, народився в Галичині в середині XVI століття. Його духовний шлях розпочався надзвичайно рано – вже в 10 років він прийшов до Преображенського Угорницького монастиря, а в 12 прийняв чернецтво. Невдовзі Іов став священником і більше 20 років очолював монастир, захищаючи православну віру від утисків католиків та уніатів.

На початку XVII століття преподобний оселився в печері на Почаївській горі, неподалік від Успенської обителі. Завдяки своїй доброті та працелюбності він здобув повагу братії, яка обрала його ігуменом. Після 1642 року Іов прийняв велику схиму з ім’ям Іоанн і часто усамітнювався для молитви на кілька днів або й тиждень.

Преподобний прожив понад 100 років і спочив 1651 року. Його мощі було віднайдено 28 серпня 1659 року після трьох явлень святого київському митрополиту Діонісію. Хоча 1721 року уніати, захопивши Почаївський монастир, обмежили доступ до мощей, численні чудеса змусили їх дозволити вірянам поклонятися святині. 1831 року, після повернення монастиря православним, мощі преподобного Іова знову відкрили для загального поклоніння, а обитель отримала статус лаври.

Церковне свято 28 жовтня за новим стилем

За старим стилем 28 жовтня вшановують пам’ять святих Євфимія Солунського, Лукіана Антіохійського та священномученика Лукіана Києво-Печерського.

Народні свята, традиції та заборони 28 жовтня

У народній традиції цей день називають Параскева П’ятниця або Параскева Льняниця. Традиційно з цього дня починали обробляти льон – перший пучок освячували в церкві та клали біля ікони святої.

Народні заборони на 28 жовтня

Церква застерігає від гріховної поведінки: сварок, пліток, заздрості, осуду, помсти та відчаю. Народна традиція не радить цього дня:

з’ясовувати стосунки з близькими;

відмовляти тим, хто просить допомоги;

жінкам займатися рукоділлям (прати, шити, в’язати, прясти).

Що рекомендується робити

Здавна свята Параскева вважається покровителькою жінок. Її ікона в домі символізує благополуччя та захист від хвороб. За традицією образ прикрашали цілющими травами, які використовували для лікування. До святої звертаються з молитвами про:

щасливе заміжжя;

сімейний добробут;

дарування дітей;

легкі пологи;

мудрість у складних життєвих ситуаціях.

Іменини 28 жовтня

За новим стилем день ангела святкують: Анна, Панас, Наум, Степан, Терентій, Тимофій, Микола, Іван, Максим, Арсеній.

За старим стилем іменини у: Дмитра, Юхима, Афанасія, Лук’яна, Дениса, Івана.

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