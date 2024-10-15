Что отмечает церковь 15 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 15 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
15 октября в церковном календаре — день памяти святого преподобномученика Лукиана.
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Что это за день
Святой Лукиан жил в первой половине IV века, и его пример преданности Богу остается актуальным даже сегодня. Он родился в Риме, где был состоятельным человеком, однако решил отдать свое богатство бедным, избрав жизнь отшельника. Преданный молитве и служению, Лукиан стал символом настоящей христианской жертвенности.
Его жизнь трагически оборвалась во время преследования христиан в Римской империи. Он был заключен в тюрьму, подвергся жестоким пыткам, однако никогда не отрекся от своей веры. Несмотря на все испытания, святой оставался непоколебимым в своей духовной силе. Мученическая смерть в 312 году сделала его символом стойкости и безграничной преданности Богу, а его память почитается как пример для всех верующих.
Что нельзя делать 15 октября
- Нельзя употреблять жирную пищу и спиртные напитки.
- До рассвета запрещается заглядывать в зеркало.
- Не следует выходить из дома после захода солнца.
Народные приметы 15 октября
- смотрели, какой сегодня день: круг вокруг луны — ждите заморозков;
- до сих пор летают комары — к мягкой зиме;
- рассвет облачный — в ближайшие дни ухудшится погода;
- безоблачное и ясное небо — будет хорошая погода.
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