3 декабря 2023 года: какой сегодня день, именины, приметы, запреты, праздники

Церковный праздник 3 декабря — день памяти Иоанна Молчальника

Преподобный Иоанн Молчальник родился, предположительно, в 454 году в городе Никополе Армянском в семье богатых родителей. Но и отец и мать его рано покинули этот мир. Восемнадцатилетний юноше часть своего богатого наследства раздал бедным, еще часть пожертвовал на постройку храмов. А сам поселился в пещере в лавре Саввы Освященного. Про Иоанна Молчальника говорили, что он обладал даром чтения мыслей человеческих и умением исцелять больных.

Запреты 3 декабря: что нельзя делать в этот день

Нельзя много говорить или писать, лучше провести день в молитве.

Не следует избегать работы, лениться.

Не желательно постоянно думать только о материальных благах.

Приметы и традиции, связанные с третьим декабря

Раньше считалось, что 3 декабря:

как стемнеет, смотрели на небо: если звезды постоянно мерцают — будет вьюга;

Если в печи трещат дрова — скоро наступят лютые морозы;

Снегирь поет под окном — это признак скорой оттепели;

Если на талую на талую землю падает снег – жди неурожай;

Выпало мало мало снега – на хороший урожай в следующем году можно не рассчитывать.

Еще одна примета была связана с церковным календарем — считалось, что 3 декабря надо молчать подобно Иоанну Молчальнику. И если за весь день получится не проронить ни слова — тогда следующий год будет удачным.

У кого именины 3 декабря

В этот день именины отмечают Андреи, Георгии, Иваны, Николаи, Егоры, Саввы, Федоры, Алисы и Ксении.

Считалось, что счастливый камень-талисман для людей, родившихся в этот день — циркон. Этому минералу предки приписывали мощную энергетику и считали, что циркон способен привлекать в жизнь человека хорошие события. Потому и считали его сильным и полезным талисманом.

Известные люди, родившиеся 3 декабря

В 1722 году в этот день появился на свет украинский просветитель, поэт и странствующий философ Григорий Сковорода;

В 1877 году – украинский ученый, ставший основатель украинской научной географии Степан Рудницкий;

В 1987 год – родился Андрей Любка, наш современник, известный украинский поэт, переводчик и эссеист.

Какие события произошли 3 декабря

Известно, что в Украине и мире в этот день:

В 1775 году впервые поднимают звездно-полосатый флаг США;

В 1818 году Иллинойс становится 21-м штатом Соединенных Штатов Америки;

В 1879 году Томас Эдисон впервые публично демонстрирует работу лампы накаливания;

В 1910 году в Париже демонстрируют первую неоновую лампу;

В 1912 году Болгарское царство, Королевство Греция, Королевство Сербия и Королевство Черногория подписывают с Османской империей перемирие, положив конец Первой балканской войне;

1920 год — польский сейм ликвидирует территориальную отдельность Галиции;

1952 год — в Праге по обвинению в сотрудничестве с западными разведками и сионизме вешают 11 высокопоставленных функционеров Компартии Чехословакии;

1967 год — южноафриканский хирург Кристиан Барнард осуществляет в Кейптауне первую в мире успешную трансплантацию сердца;

1973 год — американский «Пионер-10» становится первым космическим аппаратом, пролетающим у Юпитера;

1979 год — референдум в Иране одобряет проект конституции страны, закрепляющей курс на исламизацию общества;

1979 год — в Цинциннате (штат Огайо) при попытке занять места в концертном зале Риверфронт-коллизеум, где должен был состояться концерт группы The Who, погибает 11 человек;

1984 год — происходит одна из крупнейших в истории промышленных катастроф — в результате утечки ядовитого газа на химическом комбинате в г. Бхопал (Индия) погибает более 2000 человек, а 20 тысяч — теряют зрение;

1989 год – в городе Прудентополис (Бразилия) открывают памятник Тарасу Шевченко;

1991 год – независимость Украины признает Венгерская Республика;

1992 год — Генеральная Ассамблея ООН провозглашает этот день Международным днем инвалидов;

2002 год – в провинции Шаньдун (Китайская Народная Республика) археологи открывают царское захоронение периода династии Хань, в котором сохранились более сотни фигур воинов, лошадей и колесниц, сделанных из терракоты;

2004 год — Верховный Суд Украины принимает решение, согласно которому результаты выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года были сфальсифицированы;

2010 год — ночью милиция и спецподразделение «Беркут» насильно демонтируют палаточный городок протестующих против нового Налогового кодекса Украины на площади Независимости в Киеве.

Какое праздники есть 3 декабря

3 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров). Появился праздник в 1998 году по инициативе компании Alias. Дату праздника с секретом — она совпадает с аббревиатурой, которой обозначают трехмерную графику — 3D (третий день месяца декабря (December – на английском)). Идею такого праздника прижилась, причем сейчас он касается не только тех дизайнеров, кто занимается трехмерной графикой, но и всех других, чья работа связана с компьютером.поддержали крупные компании, но поначалу праздник касался только 3D-аниматоров.

Еще 3 декабря отмечают Международный день людей с инвалидностью. Таких в мире, примерно 15 % от общего числа людей. Им приходится сталкиваться с разными трудностями, в частности, бытовыми, психологическими, трудоустройством и т.д.

Также 3 декабря Международный день борьбы против пестицидов. Провозгласила его в 1998 году общественная организация с таким же названием. Он был провозглашен одноименной Международной коалицией в 1998 году. Поводом стал взрыв на заводе пестицидов Union Carbide в Индии. Тогда произошел выброс в окружающую среду смертельного газа, много людей погибли или потеряли здоровье.