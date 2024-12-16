Церковне свято 16 грудня: Пророк Аггей проповідував ще до Христа

Після переходу Православної Церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Наприклад, Українська Православна Церква. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Церковне свято за новим стилем: пророк Аггей

16 грудня за новим календарем (29 грудня за старим) православні християни вшановують пам’ять пророка Аггея – одного з останніх провісників Старого Завіту.

Пророк Аггей належав до завершального періоду пророцтв Старого Завіту. Його життя припадає на VI століття до народження Христа. Перед його появою на світ Єрусалим захопили вавилоняни, які пограбували місто та знищили найважливішу святиню – Храм Соломона. Жителів Ізраїлю забрали в полон. Звільнення прийшло тільки після того, як Персія завоювала Вавилон.

Вважається, що Аггей народився під час полону, звідки пізніше повернувся до Юдеї. У цей час розпочалася відбудова Єрусалимського храму, але перська влада згодом заборонила будівництво. У 520 році до н.е. завдяки натхненним словам Аггея та пророка Захарії цар Зоровавель та народ відновили будівництво. Аггей передбачав, що новий храм перевершить попередній, бо саме в ньому Господь явить свою милість людству. Будівництво завершили у 516 році до н.е.

Пророчі слова Аггея збереглися в одній із дванадцяти книг малих пророків Старого Завіту.

Церковне свято за старим стилем 16 грудня

За юліанським календарем сьогодні вшановують пам’ять святого Іоана Мовчальника, який був єпископом Колонійським.

Народне свято та традиції 16 грудня: прикмети, заборони та звичаї

Народні спостереження за погодою:

поява снігурів та їхній спів віщують потепління

падіння зірки передвіщає холоди

кішка шукає тепле місце – буде мороз

У народі цей день називають Агеїв день або день Аггея Зимовказівника. Люди помітили: якщо багато інею – на святки випаде багато снігу.

Заборони цього дня

У це церковне свято, як і в інші дні, не варто сваритися, конфліктувати, говорити погані слова, лінуватися, заздрити чи мститися. Важливо не відмовляти у допомозі нужденним. Під час посту слід дотримуватися встановлених правил.

За народними віруваннями, не можна байдикувати, бо святий Аггей цього не схвалює. Також не рекомендується розмовляти через поріг – це може призвести до сварки.

Дозволені справи 16 грудня

Святого Аггея вважають захисником немовлят. Цього дня віряни моляться йому про здоров’я дітей, захист від пристріту, наставлення на правильний життєвий шлях, позбавлення від шкідливих звичок та збереження віри й доброти в душі. Вважається, що пророк допомагає знайти правильну дорогу в житті та особливо підтримує працьовитих людей. До нього звертаються з проханням подолати лінощі.

Народна мудрість каже: оскільки святий цінує працелюбність, день потрібно присвятити корисним справам вдома чи на роботі.

Іменинники 16 грудня

За новим церковним календарем іменини святкують: Софія, Петро, Ілля, Микола, Макар, Аркадій, Володимир, Павло, Олександр.

За старим стилем день ангела відзначають: Андрій, Варвара, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір, Кирило.

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