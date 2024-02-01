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Церковный праздник 1 февраля: день памяти святого Трифона, покровителя садоводов и охотников

Церковный праздник 1 февраля: день памяти святого Трифона, покровителя садоводов и охотников

Сегодня, 1 февраля православная церковь по новому лианскому календарю чтит память святого мученика Трифона, пострадавшего за христианскую веру в III веке. Святой считается покровителем садоводов, виноградарей, птицеводства и охотников. Еще является исцеленцем от головной боли и эпилепсии.

Жизнь святого Трифона

Святой Трифон родился в деревне Кампсада у города Апамея-Кибот во Фригии, по другим данным, в Лампсаке в Мизии (сейчас это территория Турции). Его родители были христианами и воспитали его в вере. С детства он проявлял дар чудотворения, исцеляя и облегчая недуги, изгонял бесов. Он также обратил в христианскую веру многих людей.

По легенде, однажды молитвой святого Трифона были изгнаны вредные звери и насекомые и тем спасены от голода жители Кампсады. За это он получил благодарность и подарки от местного правителя.

Во времена правления императора Деция Траяна, преследовавшего христиан, Трифон был арестован и отведен в Никомедию. Там он был подвергнут жестоким пыткам, но не отступился от своей веры и не признал римских богов.

Он также засвидетельствовал свою веру перед судьями, сказав: «Имя мое – Трифон, отечество мое – деревня Кампсада, близ города Апамейского, фортуны же мы не признаем, ибо верим, что все совершается по Божьему промыслу и несказанной Его мудрости, а не фортуной, и не зависит ни от течения звезды, ни от случая, как верите вы. В жизни я руководствуюсь свободной своей волей, служа единому только Христу. Христос – вера моя, Христос – похвала моя, и венец славы моей».

Наконец, Трифон был приговорен к обезглавлению. Перед казнью он молился, благодаря Господа и прося принять его в Свое царство. По его молитве Господь взял его душу, еще до того, как катели успели привести приговор в исполнение.

Почитание святого Трифона

Святой Трифон почитается в Православной и Католической церквях. В Православной церкви его день памяти приходится на 1 (14) февраля, в Католической церкви – на 1 февраля.

Святой Трифон изображается с атрибутами креста, сокола, виноградной лозы. Сокол символизирует его охотничьи занятия, а виноградная лоза – его защита от вредителей.

В Украине святой Трифон почитается как покровитель садоводов и охотников. Наши предки заметили, что в этот день почитается память святого мученика. Наши предки заметили, если в этот день теплый снег, то зима будет хорошей.

Святой Трифон также является покровителем от головной боли, эпилепсии и демонического опьянения. Его молятся за исцеление от этих болезней и за защиту от злых духов.

Фото аватара
Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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