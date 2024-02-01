Церковне свято 1 лютого: день пам’яті святого Трифона, покровителя садівників і мисливців

Життя святого Трифона

Святий Трифон народився в селі Кампсада біля міста Апамея-Кибот во Фригії, за іншими даними, в Лампсаке в Мізії (зараз це територія Турції). Його батьки були християнами і виховали його у вірі. З дитинства він проявляв дар чудотворення, зцілюючі і полегшуючи недуги, виганяв бісів. Він також обернув до християнської віри багатьох людей.

За легендою, одного разу молитвою святого Трифона були вигнані шкідливі звірі і комахи, і тим спасені від голоду жителі Кампсади. За це він отримав подяку і подарунки від місцевого правителя.

За часів правління імператора Деція Траяна, який переслідував християн, Трифон був заарештований і відведений до Нікомедії. Там він був підданий жорстоким катуванням, але не відступився від своєї віри і не визнав римських богів.

Він також засвідчив свою віру перед суддями, сказавши: “Ім’я моє – Трифон, вітчизна моя – село Кампсада, близько міста Апамейського, фортуни ж ми не визнаємо, бо віримо, що все здійснюється за Божим промислом і несказанною Його мудрістю, а не фортуною, і не залежить ні від течіння зірки, ні від випадку, як вірите ви. У житті я керуюся вільною своєю волею, служачи єдиному тільки Христу. Христос – віра моя, Христос – похвала моя, і вінець слави моєї”.

Нарешті, Трифон був засуджений на обезглавлення. Перед казню він молився, дякуючи Господу і просячи прийняти його в Своє царство. За його молитвою Господь взяв його душу, ще до того, як палачі встигли привести вирок в виконання.

Вшанування святого Трифона

Святий Трифон вшановується в Православній і Католицькій церквах. В Православній церкві його день пам’яті припадає на 1 (14) лютого, в Католицькій церкві – на 1 лютого.

Святий Трифон зображується з атрибутами креста, сокола, виноградної лози. Сокіл символізує його мисливські заняття, а виноградна лоза – його захист від шкідників.

В Україні святий Трифон вшановується як покровитель садівників і мисливців. У народі цей день називають Трифон-залізник, бо вважається, що він залізає на дерева і обрізає гілки. За прикметами, якщо в цей день сонячно, то буде рання весна, а якщо хмарно, то зима ще триматиме.

Святий Трифон є також покровителем від головного болю, епілепсії і демонічного опітніння. Його моляться за зцілення від цих хвороб і за захист від злих духів.