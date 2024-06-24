Церковные и народные праздники сегодня: День Святого Духа и Иоанна Купала

Какой церковный праздник отмечают 24 июня по новому и старому стилю?

Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, смещая даты праздников с фиксированной датой 13 дней раньше. Однако некоторые верующие продолжают соблюдать старый календарь.

Новый стиль

24 июня по новому календарю отмечают Рождество Иоанна Крестителя и День Святого Духа. Иоанн Креститель, также известный как Иоанн Предтеча, был пророком, предсказавшим пришествие Иисуса и крестившим Его в реке Иордан. Его вспоминают несколько раз в церковном календаре, а 24 июня отмечают Рождество Иоанна Предтечи.

Старый стиль

24 июня по старому стилю также празднуют День Святого Духа, а еще чествуют апостолов Варфоломея и Варнаву и икону Божией Матери «Достойно есть» (Милующая).

Традиции и приметы 24 июня

В День Святого Духа славят величие Третьего Лица Пресвятой Троицы – Святого Духа. В этот день можно прочесть молитву:

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сие и вся исполняя, Сокровище благих и жизнь Подателю, Приди и вселись в нас, И очисти нас от всякой скверны, И спаси, Благо, души наши.

В народном календаре этот день совпадает с Иваном Купалом. В старину этот праздник отмечали в день летнего солнцестояния, но с принятием христианства дата сдвинулась.

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Что нельзя делать сегодня

Церковь не приветствует ссоры, ругательства, клевету, сплетни, алчность, зависть и уныние. Нельзя веселиться, шуметь, заниматься тяжелым физическим трудом, работой по дому и рукоделиям. Народные приметы запрещают пользоваться ножом и резать круглые продукты, давать взаймы и поднимать найденные деньги.

Что можно делать 24 июня

Верующие идут на службу в церковь или молятся дома. Хорошо оказать подаяние, оказать посильную помощь. У Иоанна Предтечи просят исцеления от болезней, молятся о детях и счастливом браке. Известны случаи исцеления от тяжких заболеваний после молитвы перед иконой святого.