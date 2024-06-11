Запрещено ссориться и брать или давать деньги в долг: что отмечает церковь 11 июня

Церковный праздник сегодня, 11 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
11 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
11 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святых апостолов Варфоломея и Варнавы.
Кто такие святые апостолы Варфоломей и Варнава
Святой апостол Варфоломей происходил из Каны Галилейской и был одним из двенадцати апостолов Христовых. Иисус Христос назвал его «истинным израильтянином, в котором нет лукавства». Вместе с апостолом Филиппом он проповедовал Евангелие в Сирии и Малой Азии, совершая много чудес и исцеляя больных. Одним из его великих чудес было исцеление одержимой бесом дочери царя Полимия. Варфоломей погиб мученической смертью на кресте, оставив после себя яркий пример веры и преданности.
Святой апостол Варнава был близким соработником Варфоломея в деле проповеди. После принятия Святого Духа ему выпало вместе с апостолом Филиппом нести Евангелие в Сирию и Малую Азию. Варнаву сопровождала его сестра, дева Мариамна, и вместе они совершали многочисленные чудеса, исцеляя больных и бесноватых. За свою веру они были осуждены на смерть через распятие, и Варнава также принял мученическую смерть на кресте. Его жизнь и служение стали примером преданности Христу и неутомимого труда ради спасения человеческих душ.
Народные приметы 11 июня
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: ночь на 11 июня теплая — к жаркому лету;
- утром тучи — к обеду пойдет дождь;
- услышать гром в этот день — к хорошей рыбалке;
- над водой утром туман стелется — будет много в лесу грибов.
Что нельзя делать 11 июня
Сегодня нельзя делать следующее:
- ссориться, особенно супружеской паре, потому что можно напугать свое счастье;
- брать и давать деньги в долг — весь год будешь бедным;
- собирать лекарственные травы — их отравляет нечистая сила.
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