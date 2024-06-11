Запрещено ссориться и брать или давать деньги в долг: что отмечает церковь 11 июня

11 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

11 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святых апостолов Варфоломея и Варнавы.

Кто такие святые апостолы Варфоломей и Варнава

Святой апостол Варфоломей происходил из Каны Галилейской и был одним из двенадцати апостолов Христовых. Иисус Христос назвал его «истинным израильтянином, в котором нет лукавства». Вместе с апостолом Филиппом он проповедовал Евангелие в Сирии и Малой Азии, совершая много чудес и исцеляя больных. Одним из его великих чудес было исцеление одержимой бесом дочери царя Полимия. Варфоломей погиб мученической смертью на кресте, оставив после себя яркий пример веры и преданности.

Святой апостол Варнава был близким соработником Варфоломея в деле проповеди. После принятия Святого Духа ему выпало вместе с апостолом Филиппом нести Евангелие в Сирию и Малую Азию. Варнаву сопровождала его сестра, дева Мариамна, и вместе они совершали многочисленные чудеса, исцеляя больных и бесноватых. За свою веру они были осуждены на смерть через распятие, и Варнава также принял мученическую смерть на кресте. Его жизнь и служение стали примером преданности Христу и неутомимого труда ради спасения человеческих душ.

Народные приметы 11 июня

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: ночь на 11 июня теплая — к жаркому лету;

утром тучи — к обеду пойдет дождь;

услышать гром в этот день — к хорошей рыбалке;

над водой утром туман стелется — будет много в лесу грибов.

Что нельзя делать 11 июня

Сегодня нельзя делать следующее:

ссориться, особенно супружеской паре, потому что можно напугать свое счастье;

брать и давать деньги в долг — весь год будешь бедным;

собирать лекарственные травы — их отравляет нечистая сила.

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