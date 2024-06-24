Церковні і народні свята сьогодні: День Святого Духа і Івана Купала

Яке церковне свято відзначають 24 червня за новим і старим стилем?

Православна церква України перейшла на новий церковний календар, зміщуючи дати свят із фіксованою датою на 13 днів раніше. Проте деякі віряни продовжують дотримуватися старого календаря.

Новий стиль

24 червня за новим календарем відзначають Різдво Іоана Хрестителя і День Святого Духа. Іоан Хреститель, також відомий як Іоан Предтеча, був пророком, який передбачив пришестя Ісуса і хрестив Його в річці Йордан. Його згадують кілька разів у церковному календарі, а 24 червня святкують Різдво Іоана Предтечі.

Старий стиль

24 червня за старим стилем також святкують День Святого Духа, а ще вшановують апостолів Варфоломія і Варнаву та ікону Божої Матері “Достойно є” (Милуюча).

Традиції та прикмети 24 червня

У День Святого Духа славлять велич Третьої Особи Пресвятої Трійці – Святого Духа. В цей день можна прочитати молитву:

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, Іже скрізь сий і вся виконуючи, Скарб благих і життя Подателю, Прийди і вселися в нас, І очисти нас від усякої скверни, І спаси, Блаже, душі наші.

У народному календарі цей день збігається з Іваном Купала. За старих часів це свято відзначали в день літнього сонцестояння, але з прийняттям християнства дата зсунулася.

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Що не можна робити сьогодні

Церква не вітає сварки, лайки, наклеп, плітки, жадібність, заздрість та зневіру. Не можна веселитися, шуміти, займатися важкою фізичною працею, роботою по дому та рукоділлям. Народні прикмети забороняють користуватися ножем і різати круглі продукти, давати в борг і піднімати знайдені гроші.

Що можна робити 24 червня

Віряни йдуть на службу до церкви або моляться вдома. Добре подати милостиню, надати посильну допомогу. У Іоана Предтечі просять зцілення від хвороб, моляться за дітей і щасливий шлюб. Відомі випадки зцілення від тяжких захворювань після молитви перед іконою святого.