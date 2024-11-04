Церковь чествует 4 ноября святителя Павла Тобольского: он противостоял Екатерине II

Церковный праздник 4 ноября по новому стилю

После перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь в 2023 все непереходные праздники переместились на 13 дней вперед. Впрочем, религиозные общины и монастыри Украинской православной церкви (УПЦ) придерживаются юлианского (старого) календаря.

Сегодня по новому календарю (17 ноября по старому) православные верующие чтят память выдающегося украинского церковного деятеля — святителя Павла (Конюшкевича), который был митрополитом Тобольским.

Уроженец Самбора (Галичина), Павел Конюшкевич появился на свет в 1705 году в зажиточной семье. Будущий святитель получил основательное образование сначала в Самборском училище православного братства святого апостола Филиппа, а затем в Киевской академии. Там он не только учился, но и преподавал поэтику. Духовный путь Павла начался в 1733 году с монашеского пострига в Киево-Печерской лавре. Вскоре он стал иеродиаконом, а через семь лет – иеромонахом.

Судьба привела его в Москву в 1741 году, где он занял должность проповедника Славяно-греко-латинской академии. Вскоре он был назначен архимандритом Юрьевского монастыря Новгородской епархии – древней обители, основанной еще Ярославом Мудрым. После 14 лет служения там был рукоположен в епископы и назначен митрополитом Тобольским и Сибирским.

Во главе Тобольской епархии владыка особое внимание уделял образованию духовенства. По его инициативе в местной семинарии ввели богословский курс, для преподавания которого пригласили трех опытных киевско-печерских монахов. За период его служения в регионе появилось около 20 каменных храмов, расширилась сеть сельских приходов. Митрополит активно заботился об отверженных и решительно противостоял попыткам императрицы Екатерины II отобрать церковное имущество.

Принципиальная позиция владыки по невмешательству светской власти в церковные дела вызвала недовольство. За доносом его вызвали в Петербург, однако он дважды отказался уезжать. Митрополит Илларион (Огиенко) характеризовал Павла как высокообразованного украинского иерарха, блестящего проповедника и богослова, который принципиально общался на украинском языке и разделял взгляды митрополита Арсения (Мациевича) о защите прав Церкви.

Когда пришел о выслании из Тобольска, владыка добровольно сложил полномочия и вернулся в Киево-Печерскую лавру. Здесь он продолжил служение в разных храмах города, посвятив себя монашеским подвигам.

Святитель отошел ко Господу 4 ноября. Его похоронили в подвале под Большой лаврской церковью, а все имущество, согласно завещанию, раздали бедным. В настоящее время его мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. В 1999 году Священный Синод украинской Церкви канонизировал Павла.

Старый стиль: праздник 4 ноября

По юлианскому календарю сегодня чествуют святого Аверкия, епископа Ерапольского.

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Народные традиции 4 ноября

В народном календаре этот день называют Ереминым, Веремиевым или Никандровым — в честь мучеников Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермия. Из-за частых осадков возникло выражение: «На Иерему лучше оставаться дома».

Запрет дня

Церковь предостерегает от клеветы, сплетен, споров, алчности, зависти и лени. Важно не отказывать в помощи нуждающимся.

По народным верованиям, не стоит: посещать кого-то или принимать гостей, заводить новые дела, занимать соседей, особенно огонь (спички, свечи) – считается, что это может принести неудачу.

Разрешение

В этот праздник обращаются к святым с просьбой о силе и мудрости для преодоления жизненных испытаний.

Древняя традиция советует защищать дом от нечисти, которая, по поверью, активизируется в этот день. Наши предки использовали рябину в качестве оберега, размещая ее гроздья на подоконниках.

Именинники

Сегодня по новому стилю именины празднуют: Иван, Порфирий, Александр, Николай, Евгения, Илья, Степан.

По старому стилю день ангела у: Федора, Иоанна, Василия, Елизаветы, Анны, Германа, Григория, Николая, Ираклия, Максима.

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