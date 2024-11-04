Церква вшановує 4 листопада святителя Павла Тобольського: він протистояв Катерині II 

Церковне свято 4 листопада за новим стилем

Після переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новоюліанський календар у 2023 році всі неперехідні свята перемістилися на 13 днів вперед. Втім, релігійні громади та монастирі Украінської православної церкви (УПЦ) дотримуються юліанського (старого) календаря.

Сьогодні за новим календарем (17 листопада за старим) православні віряни вшановують пам’ять визначного українського церковного діяча – святителя Павла (Конюшкевича), який був митрополитом Тобольським.

Уродженець Самбора (Галичина), Павло Конюшкевич з’явився на світ 1705 року в заможній родині. Майбутній святитель отримав ґрунтовну освіту спочатку в Самбірському училищі православного братства святого апостола Пилипа, а згодом у Київській академії. Там він не лише навчався, але й викладав поетику. Духовний шлях Павла розпочався 1733 року з чернечого постригу в Києво-Печерській лаврі. Невдовзі він став ієродияконом, а через сім років – ієромонахом.

Доля привела його до Москви у 1741 році, де він обійняв посаду проповідника Слов’яно-греко-латинської академії. Незабаром його призначили архімандритом Юр’ївського монастиря Новгородської єпархії – древньої обителі, заснованої ще Ярославом Мудрим. Після 14 років служіння там його висвятили на єпископа та призначили митрополитом Тобольським і Сибірським.

На чолі Тобольської єпархії владика особливу увагу приділяв освіті духовенства. За його ініціативою в місцевій семінарії запровадили богословський курс, для викладання якого запросили трьох досвідчених києво-печерських ченців. За період його служіння в регіоні з’явилося близько 20 кам’яних храмів, розширилася мережа сільських парафій. Митрополит активно опікувався знедоленими та рішуче протистояв спробам імператриці Катерини II відібрати церковне майно.

Принципова позиція владики щодо невтручання світської влади в церковні справи викликала невдоволення. За доносом його викликали до Петербурга, проте він двічі відмовився їхати. Митрополит Іларіон (Огієнко) характеризував Павла як високоосвіченого українського ієрарха, блискучого проповідника і богослова, який принципово спілкувався українською мовою та поділяв погляди митрополита Арсенія (Мацієвича) щодо захисту прав Церкви.

Коли надійшов наказ про вислання з Тобольська, владика добровільно склав повноваження та повернувся до Києво-Печерської лаври. Тут він продовжив служіння в різних храмах міста, присвятивши себе чернечим подвигам.

Святитель відійшов до Господа 4 листопада. Його поховали у склепі під Великою лаврською церквою, а все майно, згідно з заповітом, роздали бідним. Нині його мощі спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. У 1999 році Священний Синод української Церкви канонізував Павла.

Старий стиль: свято 4 листопада

За юліанським календарем сьогодні вшановують святого Аверкія, єпископа Єрапольського.

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Народні традиції 4 листопада

У народному календарі цей день називають Єреминим, Веремієвим або Никандровим – на честь мучеників Никандра, єпископа Мирського, та пресвітера Єрмія. Через часті опади виник вислів: “На Єрему краще лишатися вдома”.

Заборони дня

Церква застерігає від наклепів, пліток, суперечок, жадібності, заздрості та ліні. Важливо не відмовляти в допомозі нужденним.

За народними віруваннями, не варто: відвідувати когось чи приймати гостей, розпочинати нові справи, позичати сусідам, особливо вогонь (сірники, свічки) – вважається, що це може принести невдачу.

Що дозволяється

У це свято звертаються до святих з проханням про силу та мудрість для подолання життєвих випробувань.

Давня традиція радить захищати оселю від нечисті, яка, за повір’ям, активізується цього дня. Наші предки використовували горобину як оберіг, розміщуючи її грона на підвіконнях.

Іменинники

Сьогодні за новим стилем іменини святкують: Іван, Порфирій, Олександр, Микола, Євгенія, Ілля, Степан.

За старим стилем день ангела у: Федора, Івана, Василя, Єлизавети, Анни, Германа, Григорія, Миколи, Іраклія, Максима.

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