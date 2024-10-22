Церковные праздники 22 октября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 22 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
22 октября в церковном календаре — день памяти святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского.
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Что это за день
Родившись в городе Аврении, что находится на территории современной Турции, он прославился своей крепкой верой и преданностью Христу. Его деятельность как епископа Ераполя отмечалась активной проповедью христианских идей во Фригии и многих других местах. Благодаря своим проповедям он вдохновлял верующих на духовный путь, призывая к преданности Богу и соблюдению христианских ценностей.
Аверкия почитают как покровителя тех, кто нуждается в духовной поддержке и наставлении. Его жизнь была примером жертвенности и неутомимой работы для распространения христианства. Благодаря своему служению и глубокой вере он получил огромное уважение среди людей, а его память чтят до сих пор. Умер святой Аверкий 22 октября 1584 года, оставив после себя наследие духовной мудрости и пример непоколебимой веры.
Что нельзя делать 22 октября
- Не начинайте в доме генеральную уборку.
- Лучше не отправляться в дальние путешествия, потому что они не принесут радости.
- Не следует провоцировать ссоры или скандалы.
Народные приметы 22 октября
- смотрели, какой сегодня день: утром сильный туман — ждите теплую погоду, которая будет держаться несколько дней;
- солнце сияет ясно — к скорому похолоданию;
- начался сильный ливень — еще долго будет идти дождь;
- на крышах появились сосульки — зима будет морозной.
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