Церковные праздники 22 октября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

22 октября в церковном календаре — день памяти святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского.

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Что это за день

Родившись в городе Аврении, что находится на территории современной Турции, он прославился своей крепкой верой и преданностью Христу. Его деятельность как епископа Ераполя отмечалась активной проповедью христианских идей во Фригии и многих других местах. Благодаря своим проповедям он вдохновлял верующих на духовный путь, призывая к преданности Богу и соблюдению христианских ценностей.

Аверкия почитают как покровителя тех, кто нуждается в духовной поддержке и наставлении. Его жизнь была примером жертвенности и неутомимой работы для распространения христианства. Благодаря своему служению и глубокой вере он получил огромное уважение среди людей, а его память чтят до сих пор. Умер святой Аверкий 22 октября 1584 года, оставив после себя наследие духовной мудрости и пример непоколебимой веры.

Что нельзя делать 22 октября

Не начинайте в доме генеральную уборку.

Лучше не отправляться в дальние путешествия, потому что они не принесут радости.

Не следует провоцировать ссоры или скандалы.

Народные приметы 22 октября

смотрели, какой сегодня день: утром сильный туман — ждите теплую погоду, которая будет держаться несколько дней;

солнце сияет ясно — к скорому похолоданию;

начался сильный ливень — еще долго будет идти дождь;

на крышах появились сосульки — зима будет морозной.

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