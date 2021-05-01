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В Одесскую область могла попасть сальмонелла в куриных ножках

В Одесскую область могла попасть сальмонелла в куриных ножках

В Украину завезли из Польши замороженные куриные ножки, в которых обнаружили опасную бактерию сальмонеллу. Товар мог попасть и в Одесскую область.

По данным Госпродпотребслужбы, сальмонеллу специалисты обнаружили с помощью системы быстрого реагирования для пищевых продуктов и кормов (RASFF). Зараженные ножки произвела польская компания Cedrob S.A., а в Украину ее ввезла фирма «Аркада Финанс» из Днепра.

В случаях выявления указанной продукции Госпродпотребслужба просит оповещать об этом по телефону (048) 716-13-01, или в службу на ул. Седьмая Пересыпская, 6.

Напомним, аналогичный случай имел место в январе этого года – тогда в Украину завезли куриные крылышки с сальмонеллой.

Справка:

Бактерия сальмонелла вызывает острую кишечную инфекцию сальмонеллез. Это заболевание характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. Заражение происходит через инфицированные пищевые продукты, как правило, животного происхождения (мясо, молоко, яйца).

Бактерии сальмонеллы очень устойчивы, однако погибают при кипячении и при прямом воздействии ультрафиолетового излучения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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