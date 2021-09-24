В одесские магазины могли попасть курятина и индюшатина с сальмонеллезом

Госпродпотребслужба предупредила жителей Одессы и области, что на торговые прилавки могло попасть мясо птицы из партий, в которых выявили сальмонеллез.

Об этом сказано в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области.

Бактерии сальмонеллы нашли в двух партиях мяса.

Первая – это четыре тонны индюшиных крыльев, произведенных польской компанией Indyk-Śląsk Sp.z.o.o, Wolności 21,42-672, Poland. PL 24130501 WE.

Получателем в Украине значится днепровская фирма “Селмит” (улица Ферросплавная, 38, Запорожье; холодильный склад “Фрост 4”, улица Автопарковая, 7, Днепр)

Вторая – тоже из Польши. Это партия курятины в 180 кг от производителя производитель: SuperDrob S.A., Karczew; холодильный склад: AMP Logistyka, Plonsk, Poland

В этом случае получатель: “Лямит” (улица Красной Калины, 39/31, Львов).

В Госпродпотребслужбе просят сообщить им, если кто-нибудь увидит инфицированное мясо на полках магазинов.

Телефон Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области: (048) 716-13-01.

Подобные “сюрпризы” с качеством мяса, к сожалению, не редкость. В этом году мы уже сообщали, что в Украину завезли из Польши замороженные куриные ножки, и крылья в которых обнаружили опасную бактерию сальмонеллу.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о том, что в одесскую больницу госпитализировали женщину, у которой подозревают опасное инфекционное заболевание – ботулизм.

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