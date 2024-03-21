В Одесской области появится своя Шампань

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Ранее Национальная комиссия по стандартам государственного языка одобрила перечень населенных пунктов, названия которых, в частности, касаются российской имперской политики, и предоставила рекомендации по приведению их в соответствие со стандартами государственного языка.

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В данном перечне есть села Надеждовка, Холмское и Новохолмское Арцизской общины.

В ходе обсуждения вопроса о переименовании села Надеждовка рассматривалось два варианта названия – Надежда и Шампань.

Кроме того, жители предлагали вернуть населенному пункту исторического названия Гоффнунгсфельд (в переводе с немецкого — поле надежды). Ведь Надеждовка была основана в 1864 году немцами-колонистами. А это название существовало до 1944 года, пока советские власти просто перевели немецкое название на русский лад. Но в этом варианте переименования есть существенный недостаток — его очень трудно произносить.

Единого согласия по выбору названия путем голосования присутствующие на слушаниях не достигли, и было решено на рассмотрение Верховной Рады предоставить обоснование обоих названий.

Напомним, 20 марта Парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления и регионального развития и градостроительства принял решение о переименовании пяти городов и 104 сел и поселков. Как стало известно, комитет рекомендовал Верховной Раде переименовать город Южный на Порт-Аненталь.