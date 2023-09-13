Как будет называться город Южный: выбрали шесть основных вариантов

В Одесской области продолжают обсуждать варианты нового названия города. Южненцы активно включились в процесс и предложили 168 вариантов. Но всем критериям комиссии отвечало только 6 из всех предложенных.
Об этом сообщили в Южненском городском совете.
Из предложенных вариантов максимальное количество баллов набрали следующие:
- Аджалык,
- Аненталь,
- Порт-Аненталь,
- Ориана,
- Порториано,
- Порт-Ориана.
Почему в списке нет названия «Південне» объяснила заместитель городского головы Елена Баранецкая.
По ее словам, этот вариант не прошел отбор, поскольку он не уникален, и это не имя существительное.
Но дискуссии на этом не завершились, поэтому решили написать письмо в национальную комиссию, чтобы специалисты предоставили официальное обоснование этого, чтобы в дальнейшем не было конфликтов между властью и громадой.
Также члены комиссии попросили принять паузу и изучить полностью все 168 названий, чтобы иметь возможность участвовать в обсуждении.
Кроме этого, было предложение также включить в обсуждение названия, набравшие немного меньше баллов (5 из 6 критериев). Таких насчитывается еще 32 варианта.
Заседание рабочей группы по переименованию города было перенесено на следующий вторник, 19 сентября в 15:00.
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