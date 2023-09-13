Как будет называться город Южный: выбрали шесть основных вариантов

В Одесской области продолжают обсуждать варианты нового названия города. Южненцы активно включились в процесс и предложили 168 вариантов. Но всем критериям комиссии отвечало только 6 из всех предложенных.

Об этом сообщили в Южненском городском совете.

Из предложенных вариантов максимальное количество баллов набрали следующие:

Аджалык,

Аненталь,

Порт-Аненталь,

Ориана,

Порториано,

Порт-Ориана.

Почему в списке нет названия «Південне» объяснила заместитель городского головы Елена Баранецкая.

По ее словам, этот вариант не прошел отбор, поскольку он не уникален, и это не имя существительное.

Но дискуссии на этом не завершились, поэтому решили написать письмо в национальную комиссию, чтобы специалисты предоставили официальное обоснование этого, чтобы в дальнейшем не было конфликтов между властью и громадой.

Также члены комиссии попросили принять паузу и изучить полностью все 168 названий, чтобы иметь возможность участвовать в обсуждении.

Кроме этого, было предложение также включить в обсуждение названия, набравшие немного меньше баллов (5 из 6 критериев). Таких насчитывается еще 32 варианта.

Заседание рабочей группы по переименованию города было перенесено на следующий вторник, 19 сентября в 15:00.

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