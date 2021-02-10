Приводить в норму информационное пространство у нас, похоже, решили методом, которым возвращали изображение на экран старого лампового телевизора. Резкое и уверенное отключение сразу трех телеканалов выразительно продемонстрировало обществу – власти готовы к быстрым и решительным действиям. И лояльные граждане, и разновекторная оппозиция увидели и почувствовали: сила – есть. А вот насколько обоснованно и разумно ее применили – тут мнения сильно разошлись.

Внезапно и без объявления подозрений

3 февраля ведущие одесские кабельные провайдеры «Инфомир», «Тенет», «Черное море», «Элан» и «Бриз» вместо телеканалов «112 Украина», ZIK, NewsOne транслируют цветные полосы. Возымел действие Указ президента, который ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака.

Причина, явным образом не названная ни в президентском Указе, ни в решении СНБО, – якобы причастность к финансированию терроризма и дезинформация. Юридическим собственником каналов является Тарас Козак, но все они входят в так называемый «пул Медведчука».

Информационная политика каналов, по мнению СНБО и президента, – пророссийская и враждебная Украине. А еще – остро критическая в отношении Зеленского. Но последнее к принятию решения не имеет никакого отношения, заверяет Владимир Зеленский:

– Давайте честно – сегодня власти попадает от всех каналов. Но далеко не все каналы попадают под санкции от власти.

Правда, теперь таких каналов стало на три меньше, а секретарь СНБО Алексей Данилов анонсирует новые санкции в отношении пока неназываемых юридических и физических лиц. Естественно, это касается только врагов украинской государственности.

От любви – до ненависти

Диапазон оценок фактического запрета трех рейтинговых телеканалов – чрезвычайно широк. От недовольства – через недоумение – до восторга. Вполне ожидаемым было возмущение самих сотрудников 112-го, ZIKа и NewsOne, которые расценили президентский указ как «политическую расправу над неугодными СМИ».

Несколько невнятной показалась риторика самого президента и его команды. Похоже, что тут приходилось делать хорошую мину при плохой игре.

– Это ни в коем случае не наступление на свободу слова. Это обоснованное решение для защиты национальной безопасности, – отметил Владимир Зеленский, считая, видимо, необходимым задекларировать свою приверженность этой самой свободе слова. – Санкции против средств массовой информации – это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной.

Приятным сюрпризом блокирование каналов оказалось для тех, кто на прошлых президентских выборах голосовал за Порошенко. Теперь эти люди одобряют действия нынешнего президента и даже заявляют о готовности стать на его защиту от уже общих врагов. Но и этот лагерь критикует главу державы, правда, преимущественно по процедурному вопросу.

«Медвежья услуга Зеленского Украине» – так озаглавил свой пост в Фейсбуке общественный деятель Сергей Костинский, в котором называет избранный для закрытия каналов путь заведомо проигрышным: весьма вероятно, что в судах – вплоть до европейского по правам человека – санкционные решения отменят, а если этого и не случится, то олигархи смогут, используя свой финансовый ресурс, обзавестись новыми масс-медиа. Отсюда его рецепт: «чтоб убить медийное влияние той или иной силы, бороться надо с самой силой, а не с ее медийными активами».

Как это делалось в Одессе

С информационными войнами одесситы знакомы не понаслышке. Самой напряженной из них была, пожалуй, та, которая велась во время борьбы за кресло городского головы в 1998 году. Тогда противостояние Гурвица и Боделана сопровождалось серьезными криминальными разборками, вплоть до похищений и убийств. Вовлечены в эту схватку были и местные телеканалы. Прежде всего, работавшие на одной частоте АРТ и РИАК.

Тактические победы мог тогда обеспечить просто доступ к рубильнику, которым в нужное время можно было вывести враждебный канал из эфира. Принципиально же вопрос решался на уровне договоренностей с собственниками.

А вот с судами да через Нацсовет получалось не очень быстро. И этому тоже есть пример из Одессы. Почти семь лет, начиная с 2007 года, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пытался лишить канал АТВ лицензии на телевещание, обвинив его «в нарушении условий лицензии и в разжигании межнациональной розни и призывах к свержению конституционного строя».

После ряда тяжб в 2013 году Нацсовет таки отобрал у АТВ лицензию. И не факт, что на этом история канала закончилась бы, если бы не проблемы, которые возникли у его собственника Игоря Маркова в связи с его арестом по делам давно минувших лет. Так что можно согласиться с Сергеем Костинским – самый эффективный удар по медиаресурсу – это удар по его хозяину.

Стоит ли ожидать, что в ближайшее время под раздачу попадут какие-то местные телеканалы? В последнее время каких-то претензий по части национальных интересов им не предъявляли. Ну разве что упомянутый господин Костинский, предлагая Нацсовету «продолжить работу по аннулированию лицензий», в своем черном списке упоминает недавно начавший свою работу телеканал Odesa Live.

По-людски

…Марина Романова – собкор 112-го телеканала в Одессе. Она говорит, что увольнения еще не начались. Изгоем себя не чувствует, отмечает, что даже те из коллег, которые приветствуют блокирование телеканалов, свою неприязнь адресуют не лично ей, а только медиаресурсу.

Одесская журналистка Елена Горобчук говорит, что информационная политика запрещенных СМИ ее напрягает, и работать там она не хотела бы. При этом она считает, что запрет был бы логичным, если бы все предъявленные обвинения были доказаны в судебном порядке.

– Фактически нам показывают, что любое СМИ можно заблокировать без суда и следствия, – считает Елена. – То, что происходит сейчас, – это фактически охота на ведьм. Чего только стоят списки, где собирают данные на всех журналистов, работавших в «СМИ Медведчука».

– О какой свободе слова может идти речь, если за 30 лет ни одно уголовное дело по преступлениям против журналистов не было раскрыто? – комментирует председатель Одесской региональной организации НСЖУ Юрий Работин. – Президент имеет основания поступать так, как поступает, но для нас важна еще и судьба трудовых коллективов – а это полторы тысячи людей.

Правда из сотен полуправд

В комментарии «Немецкой волне» юрист Института массовой информации Али Сафаров отметил, что «среди всех национальных телеканалов только «Суспільне» предоставляет сбалансированную информацию». Однако его доля не достигает и одного процента общенациональной аудитории. При этом медиаюрист отмечает, что «хотя

остальные ведущие коммерческие телеканалы принадлежат олигархам, различные политические ориентации собственников создают довольно таки плюралистическую информационную картину».

То есть не надо обвинять прикрытые телеканалы в тенденциозности. Многие наши медиа тенденциозны в том или ином направлении. А уже из их разноголосицы мы можем формировать более-менее адекватную картину окружающей реальности. И шансы наши тут уменьшаются с выбиванием каждого, даже самого предвзятого, вещателя.

Прямая речь

Артем Марчевский, генеральный продюсер канала «112 Украина»:

– Мы гарантируем всем сотрудникам, что независимо от обстоятельств на всех трех телеканалах не будет никаких сокращений, задержек по зарплате, ограничений по страховке и так далее. Просто мы временно выходим только на ютубе. Вчера мы пытались поговорить с президентом, провели что-то вроде митинга с нашими журналистами и сотрудниками, где Владимир Александрович якобы общался с журналистами. Журналистов «нормальных» изданий, конечно же, не допустили к президенту. Задать вопросы могли только «карманные» СМИ.

Так эксклюзивно для «Одесской жизни» прокомментировал ситуацию генпродюсер канала «112 Украина». Господин Марчевский сказал, что телеканал законным путем, через суд, будет добиваться возобновления своего вещания в украинском эфире. Также он заверяет, что опальные телеканалы «поддержали ряд журналистских организаций по всему миру и часть депутатов Европарламента». В то же время на диалог с руководством страны пока нет и намека.

Иван Шевчук

От редакции. Возможно, в условиях гибридной войны действия власти имеют смысл в укреплении безопасности государства. Мы этого пока не знаем, не владеем информацией. И тут уже в очередной раз можно говорить о плохой коммуникации власти и народа. А это всегда было большой проблемой любой украинской власти.

Анонсное изображение: pravda.com.ua

Фото: из соцсетей

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