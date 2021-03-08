Партия Зеленского создает женское движение

В президентской партии «Слуга народа» создали отдельное движение «Зе! Женщины» для защиты прав женщин и внедрения политики равенства как на национальном, так и на местном уровнях.

Об этом сообщается на сайте политсилы со ссылкой на главу партии Александра Корниенко.

«В рамках движения «Зе! Женщины» депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, становлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией национальной политики по гендерному равенству, в частности, правительственной программы «Партнерство Биарриц», инициированной первой леди Украины, – сказал Корниенко.

По словам одной из участниц движения, народного депутата от «Слуги Народа» Марины Бардиной, «Зе! Женщины» – это объединение женщин-депутатов провластной партии, которые «работают в парламенте и местных советах для реализации политики равенства, увеличение женского представительства в политике и воплощение национальной программы по гендерному равенству».

Отметим, что в парламенте нынешнего созыва наибольшее количество женщин за все время независимости Украины – 20,8%. А среди местных депутатов «Слуги Народа» 40,3% женщин и 59,7% мужчин.

Ранее по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской правительство приняло решение присоединиться к «Партнерству Биарриц» по становлению равенства мужчин и женщин в различных сферах. Осенью 2020 году Украина стала полноправной участницей этой программы, которую ввели страны Большой Семерки.

Речь идет о таких направлениях, как:

развитие инклюзивного публичного пространства, дружественного к семьям с детьми и маломобильных групп населения;

обучения принципам равенства мужчин и женщин в семье, карьере, общественно-политической жизни;

предотвращение насилия;

уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин;

увеличение возможностей для мужчин заботиться о детях (социальный отпуск для папы).

Фото с сайта «Слуги народа»