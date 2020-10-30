“Слуга народа” инициирует увольнение губернаторов

В некоторых областях Украины могут заменить председателей облгосадминистраций.

По этому поводу уже готовы проекты кадровых решений, заявил председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко в эфире “Право на власть”.

Он отметил, что замена глав ОГА касается тех регионов Украины, где руководители не продемонстрировали за год никаких изменений.

“Есть проекты кадровых решений, и вскоре они будут обнародованы”, – сказал Корниенко.

Ранее СМИ сообщали, что уволить могут ряд губернаторов, среди них – глава Одесской ОГА Максим Куцый.