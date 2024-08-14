Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой горят плавни, потушить огонь невозможно: есть ли угроза жилым домам

Под Одессой горят плавни, потушить огонь невозможно: есть ли угроза жилым домам

В Одесской области второй день бушует масштабный пожар на открытой территории в районе села Маяки. Горят плавни, огонь подбирается к Паланке. Местные жители жалуются, что в воздухе летает пепел и стоит тяжелый запах гари.

По разным данным, периодические возгорания камышей происходят последние 2-4 дня.

Столбы дыма наблюдаются за несколько десятков километров, а сегодня ночью зарево было видно в разных районах Одессы.

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пожар возле Маяк

В Главном управлении ГСЧС в Одесской области сообщили, что вчера, 13 августа, между селами Яськи и Маяки возле озера Тудорово и озера Белое, двумя очагами горел камыш. Пожар распространялся в хаотичном направлении и периодически самозатухал возле водных преград.

Как заявили спасатели, тушить огонь невозможно, к нему просто нет подъездов. Угрозы распространения на жилой сектор нет, говорят спасатели.

Сейчас горение продолжается возле озера Тудорово и возле села Маяки. Общая площадь пожара устанавливается.

Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС привлекались 4 единиц техники и 12 пожарных.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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