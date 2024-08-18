Пожар в природном парке под Одессой стал самым масштабным за полвека

Об этом сообщил эколог, доктор биологических наук, экс-директор нацпарка “Тузловские лиманы” Иван Русев.

Ученый напомнил, что ранее самый мощный пожар в дельте Днестра произошел в 1969 году. Тогда выгорели большие площади водно-болотных угодий между Днестром и Турунчуком и сформировались так называемые “Горелые озера”.

“После этого года было еще много разных пожаров, и мне с 1977 года, когда я часто бывал в дельте Днестра для наблюдения за птицами и средой их обитания, пришлось не раз вызывать пожарных. Но следует сказать, что в почти 99% случаев пожаров пожарные ничего существенного сделать не могут и они фактически бессильны. Не могут, потому что в глубинном топе плавней на обычных пожарных машинах доехать практически невозможно и горят они очень быстро, охватывая большие площади в зависимости от направления и силы ветра”, – рассказал Иван Русев.

По его словам, нынешний пожар был очень масштабным и бушевал три дня. В результате выгорели очень ценные природные участки плавней, заросли кустарника, пойменный лес, а также, как это обычно бывает в таких случаях, много разных видов животных и птиц.

Общая площадь сгоревших участков достигла более чем 5000 га, из которых значительная часть пришлась на заповедную зону Нижнеднестровского национального природного парка (на представленной карте черный цвет – это выгоревшие участки).

По данным областного управления ГСЧС, горение камыша в районе сел Яськи и Маяки и в Нижнеднестровском национальном природном парке продолжается.

«Наблюдается незначительное горение отдельными очагами возле озера Тудорово на общей площади 2,5 га. Подразделениями ГСЧС организованы посты наблюдения очагов пожара и пролива участков тления водой. Работы продолжаются», – сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 17 августа ​​в селе Сербка Березовского района горела сухая трава и 15 дачных домов и жилых сооружений. На пожаре пострадала пожилая женщина.