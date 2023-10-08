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Защитник из Одесской области вернулся домой «на щите»: боец погиб на Херсонском направлении

Защитник из Одесской области вернулся домой «на щите»: боец погиб на Херсонском направлении

Сегодня, 8 октября 2023 года, в эти минуты в Болградской громаде Одесской области прощаются с павшим воином, жителем села Владичень Иваном Сайтарлы. Он погиб при выполнении боевого задания на Херсонском направлении.

О смерти своего Героя сообщили на Facebook-странице Болградской районной государственной администрации.

Младший сержант Иван Сайтарлы 1993 года рожденият погиб 21 июня 2023 года.

«Он был смелым и светлым человеком и защищал независимость Украины с 2014 года. Беспощадная война забрала у родителей чуткого сына, у любимой девушки – любимого, у друзей и знакомых – верного собрата, на которого всегда можно было положиться.
Горько, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой»,

– говорится в сообщении.

Церемония прощания проходит в родном селе погибшего военнослужащего – Владичень. В 13:00 в местной церкви состоится отпевание, а в 14:00 – похороны на кладбище.

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Фото: Суспiльне Одеса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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