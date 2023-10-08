Защитник из Одесской области вернулся домой «на щите»: боец погиб на Херсонском направлении

О смерти своего Героя сообщили на Facebook-странице Болградской районной государственной администрации.

Младший сержант Иван Сайтарлы 1993 года рожденият погиб 21 июня 2023 года.

«Он был смелым и светлым человеком и защищал независимость Украины с 2014 года. Беспощадная война забрала у родителей чуткого сына, у любимой девушки – любимого, у друзей и знакомых – верного собрата, на которого всегда можно было положиться.

Горько, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой»,