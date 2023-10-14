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В Одессе создадут аллею в честь погибшего воина, озеленявшего город

В Одессе создадут аллею в честь погибшего воина, озеленявшего город

В честь погибшего на войне Бориса Айзенбарга неравнодушные одесситы планируют создать аллею зеленых насаждений. Ведь при жизни ландшафтник много лет делал наш город красивым и зеленым.

Об этом на своей странице сообщил одесский эколог и глава ОО «Зеленое письмо» Владислав Балинский.

По его словам, идея высадить аллею памяти в честь Бориса Айзенберга принадлежит архитектору Константину Емельянову.

К инициативе посадить аллею Айзенберга также присоединилось много друзей погибшего воина.

Но пока не определились с местом создания аллеи. Поэтому Балинский просит одесситов делиться идеями на этот счет.

Место должно быть публичным, общедоступным, и хотелось бы, чтобы КП «Горзелентрест» мог взять деревья под обслуживание, —

выразил пожелание экоактивист.

Также Балинский рассказал, что деревья планируют брать из питомника, которому Борис Айзенберг посвятил восемнадцать лет своей жизни – «Сад проект» в Фонтанке».

По мнению Балинского, аллея должна максимально вписываться в городскую среду и окружающее пространство.

Недавно мы писали, что в честь погибшего на войне воина 28-й ОМБ имени Рыцарей Зимнего Похода Бориса Айзенберга в Доброславе высадят сотню древовидных пионов. Саженцы растений подарил громаде отец Бориса.

Напомним, Борис Айзенберг, капитан четвертого стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Борис Айзенберг (позывной «Борисович»), погиб 13 июля 2023 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

В мирной жизни «Борисович» был ландшафтным дизайнером, занимался строительством и разведением декоративных пород деревьев в собственном дендрарии. А уже на фронте собирал гербарий и рисовал акварели цветов на ящиках из-под боекомплекта.

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