Село в Одесской области переименуют в Вишневое: местные жители говорят, что их обманули

Такое решение принято во время последнего заседания Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Об этом в facebook сообщил нардеп Роман Лозинский.

Он сообщил, что в рамках деколонизации комитет согласовал переименование еще двух городов, 7 районов и 149 поселков.

Так, Молодогвардейск в Луганской области станет Атамановкой, а Первомайск Николаевской области получит название Ольвиополь.

Кроме этого комитет по запросу громад и народных депутатов рассматривал отмену решений о переименовании Павлограда и Червонограда. Решение комитета осталось без изменений и города будут переименованы в Матвеев и Шептицкий соответственно.

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Что касается села Первомайское в Одесской области, то до прихода «советского союза» село называлось Гасан-Аспага. Местные жители упростили его и называли свой населенный пункт просто Гасаны, именно за такое название высказались большинство местных жителей. Но вместо этого в Комитете выбрали название, которое встречается не то что в каждой области, а в каждой громаде — Вишневое.

Местная жительница Валентина Кравченко пишет, что выбор этого названия получен путем введения жителей в заблуждение.

«Почему-то при переименовании с.Первомайское решили забыть о демократических принципах и праве свободного волеизъявления, о тенденции к восстановлению исторических названий, об особенности и аутентичности поселений Бессарабии!

Почему-то именно в этом случае местные власти решили закрыть глаза на то, каким образом был получен результат- выбор нового названия «Вишневое» сопровождался постоянными махинациями, запугиваниями, агрессивным навязыванием нужного выбора и, напоследок, обманом местного населения в день подворного голосования (люди, которые не знали, что можно выбирать любое свое название, выбирали из двух вариантов, которые предлагали наблюдатели, хотя последние не имели права этого делать!). Вот так и получили это новое название «Вишневое», уже 7-е в области», — рассказывает возмущенная женщина.

Она отметила, что «штампование» очередного Вишневого ничем не отличается от действий советской власти в свое время, которая уничтожала аутентичность Бессарабии.

«Между прочим, уже существовало на картах 1781 года под названием Гассин Пага, хотя официально считают датой основания 1813 год. Село до сих пор находится на берегу Гасанского залива озера Катлабух, а в районе все его знают и идентифицируют как «Гасаны». Так почему оно должно стать «Вишневым»? Что должно нести это название в себе? Какую особенность местности? Вишни? Так называйте тогда каждое село так, потому что везде в Украине есть вишни», — написала она.

Жители приводят в пример поселок Суворово, которому вернули старое название Шикирлик и выражают непонимание, почему их лишают права на идентичность и уникальность.